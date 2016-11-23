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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Базель
Лудогорец - Базель: обзор матча 23 ноября 2016
Лудогорец
23.11.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
0 : 0
Завершен
Базель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Базель
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
Вандерсон
90'
+3
Замена
И. Пластун
️️️️
К. Кешеру
90'
+2
Желтая карточка
Сисиньо
90'
+1
86'
Желтая карточка
А. Траоре
85'
Замена
Д. Калла
️️️️
Б. Бьярнасон
Замена
Д. Лукоки
️️️️
В. Мисиджан
84'
Желтая карточка
К. Моци
83'
82'
Желтая карточка
М. Сухи
79'
Замена
М. Янко
️️️️
С. Думбия
79'
Замена
А. Шпорар
️️️️
М. Дельгадо
63'
Желтая карточка
Т. Джака
Желтая карточка
Анисе
40'
8'
Желтая карточка
Э. Баланта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Натанаэль
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
12
Анисе
ЦП
18
Светослав Дьяков
ПП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
3
Адама Траоре
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
7
Лука Дзуффи
ЦП
34
Таулант Джака
АП
10
Матиас Дельгадо
АП
8
Биркир Бьярнасон
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Лудогорец
82
Милан Борян
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
88
Лукас Саша
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
4-2-1-3
27
Стоянов
25
Натанаэль
27
Моци
19
Паломино
40
Сисиньо
12
Анисе
18
Дьяков
88
Вандерсон
13
Кешеру
7
Мисиджан
7
Кафу
3-1-2-3-1
31
Вацлик
5
Ланг
3
Траоре
17
Сухи
3
Баланта
8
Бьярнасон
7
Дзуффи
34
Джака
10
Дельгадо
10
Эльюнусси
22
Думбия
88
Вандерсон
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
88
Вандерсон
13
Кешеру
32
Пластун
32
Пластун
13
Кешеру
7
Мисиджан
9
Лукоки
9
Лукоки
7
Мисиджан
8
Бьярнасон
33
Калла
33
Калла
8
Бьярнасон
22
Думбия
21
Янко
21
Янко
22
Думбия
10
Дельгадо
99
Шпорар
99
Шпорар
10
Дельгадо
Остались в запасе
Лудогорец
Базель
82
Милан Борян
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
88
Лукас Саша
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
82
Милан Борян
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
88
Лукас Саша
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Лудогорец - Базель
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Арена Хувефарма
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 00:45)
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