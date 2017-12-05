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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Базель
Бенфика - Базель: обзор матча 05 декабря 2017
Бенфика
05.12.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
0 : 2
Завершен
Базель
5'
М. Эльюнусси
65'
Д. Оберлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Базель
Желтая карточка
А. Самарис
68'
65'
ГОЛ! 0:2!
Д. Оберлен
Пас отдал
М. Аканджи
63'
Желтая карточка
М. Аканджи
9'
Желтая карточка
Т. Джака
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Эльюнусси
Пас отдал
М. Ланг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
19
Элизеу
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
21
Пицци
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
7
Лука Дзуффи
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Бенфика
14
Бруну Варела
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
4-2-1-1
99
Свилар
5
Дуглас
17
Лопес
19
Элизеу
33
Жардел
22
Самарис
14
Живкович
21
Пицци
9
Сеферович
3-1-2-2-1
31
Вацлик
5
Ланг
17
Сухи
25
Аканджи
3
Баланта
7
Дзуффи
34
Джака
11
Штеффен
10
Эльюнусси
11
Оберлен
Остались в запасе
Бенфика
Базель
14
Бруну Варела
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
13
Мирко Сальви
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
14
Бруну Варела
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Бенфика - Базель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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