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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Барнсли
Манчестер Сити - Барнсли: обзор матча 09 марта 2013
Манчестер Сити
09.03.2013, суббота, 21:30
Англия. Кубок, 1/4 финала
5 : 0
Завершен
Барнсли
11'
К. Тевес
27'
А. Коларов
31'
К. Тевес
49'
К. Тевес
65'
Д. Сильва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Барнсли
Замена
Д. Милнер
️️️️
К. Тевес
76'
Замена
А. Разак
️️️️
Д. Сильва
66'
ГОЛ! 5:0!
Д. Сильва
Пас отдал
К. Тевес
65'
Замена
С. Синклейр
️️️️
С. Насри
53'
53'
Замена
Я. Меллис
️️️️
Т. Цивка
53'
Замена
Д. О'Брайен
️️️️
К. Этуху
53'
Замена
Д. Скотланд
️️️️
К. Дагнэлл
ГОЛ! 4:0!
К. Тевес
Пас отдал
С. Насри
49'
48'
Желтая карточка
Р. Танниклифф
ГОЛ! 3:0!
К. Тевес
Пас отдал
Д. Сильва
31'
ГОЛ! 2:0!
А. Коларов
Пас отдал
К. Тевес
27'
Желтая карточка
Я. Туре
22'
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Барнсли
15
Люк Стил
ВР
33
Том Кеннеди
ЛЗ
6
Стивен Фостер
ЦЗ
2
Мартин Крэйни
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
7
Томаш Цивка
ЛП
8
Райан Танниклифф
ОП
4
Дэвид Перкинс
ОП
34
Крис Дагнэлл
АП
23
Келвин Этуху
ПП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
29
Абдул Разак
ЦП
Барнсли
30
Лукаш Лидакевичиус
ВР
2
Бобби Хэсселл
ЦЗ
29
Якоб Меллис
ЦП
6
Джим О'Брайен
ЦП
5
Рори Делап
ПП
32
Даниэль Роуз
ЦФ
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
4-2-1-1-2
25
Пантилимон
11
Коларов
2
Туре
15
Лескотт
5
Сабалета
42
Туре
18
Бэрри
14
Насри
21
Сильва
32
Тевес
10
Джеко
4-2-2-1-1
15
Стил
2
Вайзмэн
6
Фостер
2
Крэйни
33
Кеннеди
8
Танниклифф
4
Перкинс
23
Этуху
7
Цивка
34
Дагнэлл
9
Хэрвуд
32
Тевес
20
Милнер
20
Милнер
32
Тевес
14
Насри
7
Синклейр
7
Синклейр
14
Насри
21
Сильва
29
Разак
29
Разак
21
Сильва
7
Цивка
29
Меллис
29
Меллис
7
Цивка
23
Этуху
6
О'Брайен
6
О'Брайен
23
Этуху
34
Дагнэлл
9
Скотланд
9
Скотланд
34
Дагнэлл
Остались в запасе
Манчестер Сити
Барнсли
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Роберто Манчини
32
Даниэль Роуз
ЦФ
2
Бобби Хэсселл
ЦЗ
30
Лукаш Лидакевичиус
ВР
5
Рори Делап
ПП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Остались в запасе
32
Даниэль Роуз
ЦФ
2
Бобби Хэсселл
ЦЗ
30
Лукаш Лидакевичиус
ВР
5
Рори Делап
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Манчестер Сити - Барнсли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:25 (прямая)
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