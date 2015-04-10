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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Либертад - Барселона Г
Либертад - Барселона Г: обзор матча 10 апреля 2015
Либертад
10.04.2015, пятница, 00:45
Кубок Либертадорес, группа 7, 5 тур
1 : 1
Завершен
Барселона Г
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Статистика матча Либертад - Барселона Г
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Матчи команд
Либертад
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- : -
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05.11.2026
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