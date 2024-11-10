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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Барселона Г - Кумбая
Барселона Г - Кумбая: обзор матча 10 ноября 2024
Барселона Г
10.11.2024, воскресенье, 23:30
Эквадор. Серия А, 13 тур
8 : 1
Завершен
Кумбая
6'
Э. Белло
44'
А. Обандо
49'
C. Solano
53'
А. Обандо
69'
O. Rivero
73'
O. Rivero
64'
J. Carlos Paredes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона Г - Кумбая
79'
Желтая карточка
M. Diaz
ГОЛ! 6:1!
O. Rivero
73'
Замена
F. Gaibor
️️️️
L. Souza de Almeida
72'
Замена
Д. Арройо
️️️️
J. Trindade
72'
ГОЛ! 5:1!
O. Rivero
Пас отдал
L. Souza de Almeida
69'
Замена
O. Rivero
️️️️
А. Обандо
67'
Замена
A. Preciado
️️️️
C. Solano
67'
64'
ГОЛ! 4:1!
J. Carlos Paredes
55'
Замена
M. Diaz
️️️️
J. Ortiz
55'
Замена
K. Rivera
️️️️
G. Estacio
ГОЛ! 4:0!
А. Обандо
53'
ГОЛ! 3:0!
C. Solano
49'
46'
Замена
L. Ontivero
️️️️
M. Valencia
ГОЛ! 2:0!
А. Обандо
Пас отдал
Б. Кастильо
44'
40'
Желтая карточка
F. Delgado
ГОЛ! 1:0!
Э. Белло
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона Г
1
Хавьер Бурраи
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
3
Luca Sosa
ЦЗ
26
Бирон Кастильо
ПЗ
14
Alex Rangel
ЦП
21
Jesús Trindade
(К)
ЦП
55
Leonai Souza de Almeida
ЦП
20
Эдуард Белло
ПВ
13
Яннер Корозо
ПВ
99
C. Solano
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Кумбая
1
Alexi Lemos
ВР
16
Luis Gustavino
ЦЗ
37
Gorman Estacio
ЦЗ
25
Luis Caicedo
ЦП
4
Juan Carlos Paredes
(К)
ЦП
2
Fernando Delgado
ЦП
60
David Ortiz
ЦП
18
Ariel Almagro
ЦФ
8
Maikel Valencia
ЦФ
14
Бруно Кайседо
ЦФ
27
Jaime Ortiz
ЦФ
Главный тренер
Норберто Араухо
Барселона Г
12
Victor Mendoza
ВР
44
Jhonnier Chala
ЦЗ
5
Nicolás Ramírez
ЦЗ
80
Jandry Gomez
ЦЗ
18
Bryan Carabalí
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
7
Adonis Preciado
ЦП
33
Juan Usma
ЦП
31
Dylan Luque
ЦП
7
Fernando Gaibor
ЦП
9
Octavio Rivero
ЦФ
99
Джоркаефф Реаско
ЦФ
Кумбая
13
Benjamin Cardenas
ВР
19
Alejandro Altuna
ЦЗ
19
Melvin Diaz
ЦП
7
Jefferson Padilla
ЦП
29
Kevin Rivera
ЦП
15
Lucas Ontivero
ЦФ
32
Bruno Vides
ЦФ
3-3-2-2
1
Бурраи
16
Чала
3
26
Кастильо
14
21
55
20
Белло
13
Корозо
9
Обандо
99
2-4-4
1
16
37
4
2
60
25
27
14
Кайседо
8
18
21
14
Арройо
14
Арройо
21
99
7
7
99
55
7
7
55
9
Обандо
9
9
9
Обандо
19
19
27
19
19
27
37
29
29
37
8
15
15
8
Остались в запасе
Барселона Г
Кумбая
12
Victor Mendoza
ВР
44
Jhonnier Chala
ЦЗ
5
Nicolás Ramírez
ЦЗ
80
Jandry Gomez
ЦЗ
18
Bryan Carabalí
ЦЗ
33
Juan Usma
ЦП
31
Dylan Luque
ЦП
99
Джоркаефф Реаско
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
13
Benjamin Cardenas
ВР
7
Jefferson Padilla
ЦП
32
Bruno Vides
ЦФ
Главный тренер
Норберто Араухо
Остались в запасе
12
Victor Mendoza
ВР
44
Jhonnier Chala
ЦЗ
5
Nicolás Ramírez
ЦЗ
80
Jandry Gomez
ЦЗ
18
Bryan Carabalí
ЦЗ
33
Juan Usma
ЦП
31
Dylan Luque
ЦП
99
Джоркаефф Реаско
ЦФ
Остались в запасе
13
Benjamin Cardenas
ВР
7
Jefferson Padilla
ЦП
32
Bruno Vides
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Норберто Араухо
Статистика матча Барселона Г - Кумбая
2
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
12
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
17
17
Офсайды
1
0
Количество передач
420
311
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
8
2
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Барселона Г
1 : 3
29.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Барселона Г
1 : 3
29.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Барселона Г
1 : 1
26.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Универсидад Католика
0 : 1
22.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Барселона Г
1 : 1
09.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Макара
3 : 0
01.11.2026
Барселона Г
Кумбая
Эквадор. Серия А, 15 тур
Дельфин
6 : 4
30.11.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 14 тур
Кумбая
2 : 2
23.11.2024
Оренсе
Эквадор. Серия А, 13 тур
Барселона Г
8 : 1
10.11.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 12 тур
Кумбая
1 : 0
02.11.2024
Депортиво
Эквадор. Серия А, 11 тур
Макара
1 : 1
27.10.2024
Кумбая
Информация о матче
Главный судья:
Gabriel Ismael Gonzalez Cordero, Ecuador
Стадион:
Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil
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