Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Кумбая - Оренсе
Кумбая - Оренсе: обзор матча 23 ноября 2024
Кумбая
23.11.2024, суббота, 23:30
Эквадор. Серия А, 14 тур
2 : 2
Завершен
Оренсе
4'
B. Vides
58'
B. Vides
60'
W. Agustin Herrera
67'
A. Parrales
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кумбая - Оренсе
90'
+7
Желтая карточка
P. Velasco
87'
Замена
A. Suarez
️️️️
A. Parrales
82'
Желтая карточка
S. Kubiszyn
Замена
L. Ontivero
️️️️
F. Delgado
78'
77'
Замена
M. Eggel
️️️️
S. Vasquez
Желтая карточка
A. Altuna
74'
Замена
A. Altuna
️️️️
J. Ortiz
68'
67'
ГОЛ! 2:2!
A. Parrales
60'
ГОЛ! 2:1!
W. Agustin Herrera
ГОЛ! 2:0!
B. Vides
Пас отдал
J. Ortiz
58'
57'
Желтая карточка
Ó. Quiñónez
Желтая карточка
M. Diaz
50'
Замена
K. Rivera
️️️️
J. Padilla
46'
46'
Замена
N. Servetto
️️️️
D. Coronel
46'
Замена
Y. Erique
️️️️
B. Elian Vinan Rodriguez
25'
Замена
W. Agustin Herrera
️️️️
B. Quinonez
ГОЛ! 1:0!
B. Vides
Пас отдал
M. Valencia
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кумбая
1
Alexi Lemos
(К)
ВР
16
Luis Gustavino
ЦЗ
14
Darwin Suarez
ЦЗ
2
Fernando Delgado
ЦП
19
Melvin Diaz
ЦП
7
Jefferson Padilla
ЦП
5
Thiago Serpa
ЦП
18
Ariel Almagro
ЦФ
32
Bruno Vides
ЦФ
8
Maikel Valencia
ЦФ
27
Jaime Ortiz
ЦФ
Главный тренер
Норберто Араухо
Оренсе
12
Rolando David Silva
ВР
2
Bryan Quinonez
ЦЗ
24
Gabriel Achilier
(К)
ЦЗ
45
Óscar Quiñónez
ЦЗ
31
Pedro Velasco
ЦЗ
20
Sergio Vasquez
ЦП
77
Bryan Elian Vinan Rodriguez
ЦП
10
Robert Burbano
ЦП
29
Santiago Kubiszyn
ЦП
10
Andrés Parrales
ЦФ
49
Dany Coronel
ЦФ
Главный тренер
Николас Кьетино
Кумбая
13
Benjamin Cardenas
ВР
37
Gorman Estacio
ЦЗ
19
Alejandro Altuna
ЦЗ
4
Juan Carlos Paredes
ЦП
60
David Ortiz
ЦП
29
Kevin Rivera
ЦП
15
Lucas Ontivero
ЦФ
14
Бруно Кайседо
ЦФ
66
José Angulo
ЦФ
Оренсе
22
José Cárdenas
ВР
4
Marlon Quiñónez
ЦЗ
53
Yeltzin Erique
ЦЗ
45
Jostin Feijoo
ЦП
8
Richard Calderón
ЦП
7
José Andrade
ЦП
21
Ariel Suarez
ЦФ
20
Nicolás Servetto
ЦФ
11
Walter Agustin Herrera
ЦФ
17
Marcelo Eggel
ЦФ
2-4-4
1
16
14
2
7
5
19
18
27
8
32
4-4-2
12
24
45
31
2
77
10
29
20
49
10
27
19
19
27
7
29
29
7
2
15
15
2
77
53
53
77
10
21
21
10
49
20
20
49
2
11
11
2
20
17
17
20
Остались в запасе
Кумбая
Оренсе
13
Benjamin Cardenas
ВР
37
Gorman Estacio
ЦЗ
4
Juan Carlos Paredes
ЦП
60
David Ortiz
ЦП
14
Бруно Кайседо
ЦФ
66
José Angulo
ЦФ
Главный тренер
Норберто Араухо
22
José Cárdenas
ВР
4
Marlon Quiñónez
ЦЗ
45
Jostin Feijoo
ЦП
8
Richard Calderón
ЦП
7
José Andrade
ЦП
Главный тренер
Николас Кьетино
Остались в запасе
13
Benjamin Cardenas
ВР
37
Gorman Estacio
ЦЗ
4
Juan Carlos Paredes
ЦП
60
David Ortiz
ЦП
14
Бруно Кайседо
ЦФ
66
José Angulo
ЦФ
Остались в запасе
22
José Cárdenas
ВР
4
Marlon Quiñónez
ЦЗ
45
Jostin Feijoo
ЦП
8
Richard Calderón
ЦП
7
José Andrade
ЦП
Главный тренер
Норберто Араухо
Главный тренер
Николас Кьетино
Статистика матча Кумбая - Оренсе
2
3
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
2
Нарушения
10
14
Офсайды
3
2
Количество передач
335
408
Сейвы
4
7
Точность передач %
73
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Матчи команд
Кумбая
Эквадор. Серия А, 15 тур
Дельфин
6 : 4
30.11.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 14 тур
Кумбая
2 : 2
23.11.2024
Оренсе
Эквадор. Серия А, 13 тур
Барселона Г
8 : 1
10.11.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 12 тур
Кумбая
1 : 0
02.11.2024
Депортиво
Эквадор. Серия А, 11 тур
Макара
1 : 1
27.10.2024
Кумбая
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Текнико Университарио
- : -
07.12.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Дельфин
0 : 3
27.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Оренсе
2 : 3
22.11.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Депортиво
2 : 0
08.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Оренсе
1 : 1
02.11.2026
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Оренсе
4 : 0
24.10.2026
Дельфин
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Герреро
Стадион:
Олимпико Атауальпа
Новости команд
Все
Кумбая
Оренсе
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+