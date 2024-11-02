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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Кумбая - Депортиво
Кумбая - Депортиво: обзор матча 02 ноября 2024
Кумбая
02.11.2024, суббота, 18:30
Эквадор. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво
57'
A. Almagro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кумбая - Депортиво
Замена
L. Ontivero
️️️️
M. Valencia
90'
+4
Замена
A. Altuna
️️️️
A. Almagro
90'
+3
Желтая карточка
D. Suarez
87'
87'
Замена
E. Davila
️️️️
I. Piedra
Желтая карточка
M. Valencia
78'
Желтая карточка
A. Almagro
76'
Замена
J. Carlos Paredes
️️️️
J. Ortiz
70'
61'
Замена
A. Venezia
️️️️
L. Mancinelli
ГОЛ! 1:0!
A. Almagro
Пас отдал
K. Rivera
57'
Желтая карточка
G. Estacio
55'
Замена
K. Rivera
️️️️
M. Diaz
46'
Желтая карточка
M. Diaz
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кумбая
1
Alexi Lemos
(К)
ВР
16
Luis Gustavino
ЦЗ
14
Darwin Suarez
ЦЗ
37
Gorman Estacio
ЦЗ
2
Fernando Delgado
ЦП
19
Melvin Diaz
ЦП
25
Luis Caicedo
ЦП
14
Бруно Кайседо
ЦФ
18
Ariel Almagro
ЦФ
8
Maikel Valencia
ЦФ
27
Jaime Ortiz
ЦФ
Главный тренер
Норберто Араухо
Депортиво
13
Hamilton Piedra
ВР
25
Marcos Andrés López
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
3
Sixto Mina
ЦЗ
18
Ivan Piedra
ЦЗ
40
Francisco Mera
ЦП
8
Kliver Moreno
ЦП
10
Danny Luna
ЦП
70
Vilinton Branda
ЦФ
7
Lucas Mancinelli
(К)
ЦФ
7
Pablo Daniel Magnin
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия
Кумбая
13
Benjamin Cardenas
ВР
19
Alejandro Altuna
ЦЗ
12
Washington Plúas
ЦП
60
David Ortiz
ЦП
4
Juan Carlos Paredes
ЦП
29
Kevin Rivera
ЦП
32
Bruno Vides
ЦФ
15
Lucas Ontivero
ЦФ
Депортиво
1
Eduardo Jiménez
ВР
23
Eddie Guevara
ЦЗ
4
Ronny Biojo
ЦЗ
21
Stalin Morocho
ЦЗ
5
Esteban Davila
ЦЗ
5
David Noboa
ЦП
19
Bryan Corozo
ЦП
14
Jeremy Chacon
ЦП
28
Agustin Venezia
ЦФ
3-3-4
1
16
14
37
2
19
25
14
Кайседо
27
8
18
4-3-3
13
2
3
18
25
40
8
10
7
7
70
18
19
19
18
27
4
4
27
19
29
29
19
8
15
15
8
18
5
5
18
7
28
28
7
Остались в запасе
Кумбая
Депортиво
13
Benjamin Cardenas
ВР
12
Washington Plúas
ЦП
60
David Ortiz
ЦП
32
Bruno Vides
ЦФ
Главный тренер
Норберто Араухо
1
Eduardo Jiménez
ВР
23
Eddie Guevara
ЦЗ
4
Ronny Biojo
ЦЗ
21
Stalin Morocho
ЦЗ
5
David Noboa
ЦП
19
Bryan Corozo
ЦП
14
Jeremy Chacon
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия
Остались в запасе
13
Benjamin Cardenas
ВР
12
Washington Plúas
ЦП
60
David Ortiz
ЦП
32
Bruno Vides
ЦФ
Остались в запасе
1
Eduardo Jiménez
ВР
23
Eddie Guevara
ЦЗ
4
Ronny Biojo
ЦЗ
21
Stalin Morocho
ЦЗ
5
David Noboa
ЦП
19
Bryan Corozo
ЦП
14
Jeremy Chacon
ЦП
Главный тренер
Норберто Араухо
Главный тренер
Луис Гарсия
Статистика матча Кумбая - Депортиво
5
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
10
Офсайды
1
3
Количество передач
344
456
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Матчи команд
Кумбая
Эквадор. Серия А, 15 тур
Дельфин
6 : 4
30.11.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 14 тур
Кумбая
2 : 2
23.11.2024
Оренсе
Эквадор. Серия А, 13 тур
Барселона Г
8 : 1
10.11.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 12 тур
Кумбая
1 : 0
02.11.2024
Депортиво
Эквадор. Серия А, 11 тур
Макара
1 : 1
27.10.2024
Кумбая
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Депортиво
- : -
07.12.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Депортиво
3 : 0
28.11.2026
Манта
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Текнико Университарио
2 : 0
21.11.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Депортиво
2 : 0
08.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Дельфин
3 : 1
31.10.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Манта
0 : 2
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Bryan Loayza, Ecuador
Стадион:
Олимпико Атауальпа
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