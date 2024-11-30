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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Дельфин - Кумбая
Дельфин - Кумбая: обзор матча 30 ноября 2024
Дельфин
30.11.2024, суббота, 23:30
Эквадор. Серия А, 15 тур
6 : 4
Завершен
Кумбая
3'
J. Enrique Angulo
13'
I. Gariglio
21'
M. Marcos
45+1'
J. Enrique Angulo
52'
M. Marcos
66'
J. Enrique Angulo
30'
B. Vides (П)
38'
A. Almagro
72'
B. Vides (П)
90+3'
B. Vides (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дельфин - Кумбая
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 6:4!
B. Vides
Желтая карточка
J. Cuero
90'
+1
Замена
T. Ozaeta
️️️️
J. Enrique Angulo
86'
72'
ГОЛ с пенальти! 6:3!
B. Vides
ГОЛ! 6:2!
J. Enrique Angulo
Пас отдал
M. Mieles
66'
Замена
A. Garcia
️️️️
N. Goitea
62'
Замена
M. Mieles
️️️️
M. Miño
62'
61'
Замена
M. Diaz
️️️️
G. Estacio
Замена
C. A. Cuero Q.
️️️️
N. Messiniti
54'
ГОЛ! 5:2!
M. Marcos
52'
Желтая карточка
J. Nazareno
45'
+3
ГОЛ! 4:2!
J. Enrique Angulo
Пас отдал
M. Miño
45'
+1
38'
ГОЛ! 3:2!
A. Almagro
Пас отдал
F. Delgado
30'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
B. Vides
26'
Замена
A. Almagro
️️️️
J. Ortiz
25'
Замена
L. Gustavino
️️️️
D. Suarez
ГОЛ! 3:0!
M. Marcos
21'
ГОЛ! 2:0!
I. Gariglio
Пас отдал
L. Castro
13'
ГОЛ! 1:0!
J. Enrique Angulo
Пас отдал
M. Miño
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дельфин
21
Brian Heras
(К)
ВР
23
Nicolás Goitea
ЦЗ
6
Ignacio Gariglio
ЦЗ
28
Josué Cuero
ЦП
10
Mariano Miño
ЦП
70
Juan Nazareno
ЦП
16
Luis Castro
ЦП
70
Mejia Marcos
ЦП
11
Nicolás Messiniti
ЦФ
17
Jose Enrique Angulo
ЦФ
55
Maikel Reyes
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Дуро
Кумбая
1
Alexi Lemos
ВР
37
Gorman Estacio
ЦЗ
14
Darwin Suarez
ЦЗ
19
Alejandro Altuna
ЦЗ
2
Fernando Delgado
ЦП
5
Thiago Serpa
ЦП
4
Juan Carlos Paredes
(К)
ЦП
8
Maikel Valencia
ЦФ
14
Бруно Кайседо
ЦФ
32
Bruno Vides
ЦФ
27
Jaime Ortiz
ЦФ
Главный тренер
Норберто Араухо
Дельфин
12
Beder Valencia
ВР
4
Jefferson Nazareno
ЦЗ
63
Ariel Garcia
ЦЗ
46
Anderson Ozaeta
ЦП
5
Ober Medina
ЦП
15
Kevin Sambonino
ЦП
8
Jean Humanante
ЦП
28
Adrián Arteaga
ЦП
79
C. A. Cuero Q.
ЦП
50
Thiago Ozaeta
ЦП
8
Энцо Гаджи
ПВ
20
Michael Mieles
ЦФ
Кумбая
13
Benjamin Cardenas
ВР
16
Luis Gustavino
ЦЗ
25
Luis Caicedo
ЦП
19
Melvin Diaz
ЦП
7
Jefferson Padilla
ЦП
29
Kevin Rivera
ЦП
18
Ariel Almagro
ЦФ
15
Lucas Ontivero
ЦФ
66
José Angulo
ЦФ
2-5-3
21
23
6
10
70
16
70
28
55
17
11
3-3-4
1
37
14
19
2
5
4
27
32
14
Кайседо
8
23
63
63
23
11
79
79
11
17
50
50
17
10
20
20
10
14
16
16
14
37
19
19
37
27
18
18
27
Остались в запасе
Дельфин
Кумбая
12
Beder Valencia
ВР
4
Jefferson Nazareno
ЦЗ
46
Anderson Ozaeta
ЦП
5
Ober Medina
ЦП
15
Kevin Sambonino
ЦП
8
Jean Humanante
ЦП
28
Adrián Arteaga
ЦП
8
Энцо Гаджи
ПВ
Главный тренер
Гильермо Дуро
13
Benjamin Cardenas
ВР
25
Luis Caicedo
ЦП
7
Jefferson Padilla
ЦП
29
Kevin Rivera
ЦП
15
Lucas Ontivero
ЦФ
66
José Angulo
ЦФ
Главный тренер
Норберто Араухо
Остались в запасе
12
Beder Valencia
ВР
4
Jefferson Nazareno
ЦЗ
46
Anderson Ozaeta
ЦП
5
Ober Medina
ЦП
15
Kevin Sambonino
ЦП
8
Jean Humanante
ЦП
28
Adrián Arteaga
ЦП
8
Энцо Гаджи
ПВ
Остались в запасе
13
Benjamin Cardenas
ВР
25
Luis Caicedo
ЦП
7
Jefferson Padilla
ЦП
29
Kevin Rivera
ЦП
15
Lucas Ontivero
ЦФ
66
José Angulo
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Дуро
Главный тренер
Норберто Араухо
Статистика матча Дельфин - Кумбая
2
Всего ударов по воротам
19
16
Удары в створ
12
11
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
16
13
Офсайды
1
1
Количество передач
301
389
Сейвы
7
5
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
13
12
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Депортиво
- : -
07.12.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Дельфин
0 : 3
27.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Манта
2 : 2
22.11.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Мушук Руна
2 : 1
09.11.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Дельфин
3 : 1
31.10.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Оренсе
4 : 0
24.10.2026
Дельфин
Кумбая
Эквадор. Серия А, 15 тур
Дельфин
6 : 4
30.11.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 14 тур
Кумбая
2 : 2
23.11.2024
Оренсе
Эквадор. Серия А, 13 тур
Барселона Г
8 : 1
10.11.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 12 тур
Кумбая
1 : 0
02.11.2024
Депортиво
Эквадор. Серия А, 11 тур
Макара
1 : 1
27.10.2024
Кумбая
Информация о матче
Главный судья:
Anthony Diaz, Ecuador
Стадион:
Estadio Jocay, Manta
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