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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Макара - Кумбая
Макара - Кумбая: обзор матча 27 октября 2024
Макара
27.10.2024, воскресенье, 19:30
Эквадор. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Кумбая
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Макара - Кумбая
88'
Замена
K. Rivera
️️️️
F. Delgado
70'
Замена
A. Altuna
️️️️
A. Almagro
70'
Замена
L. Ontivero
️️️️
M. Valencia
Замена
J. Escobar
️️️️
V. Avila
46'
Замена
E. Mesa
️️️️
D. Estuardo Quilumba Diaz
46'
Замена
R. Lora
️️️️
J. Jiménez
46'
46'
Замена
M. Diaz
️️️️
J. Padilla
Желтая карточка
J. Luis Marrufo
37'
Желтая карточка
A. Munoz
19'
Желтая карточка
R. Zambrano
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Макара
1
Cristian Correa
ВР
4
John Jiménez
ЦЗ
14
José Luis Marrufo
ЦЗ
29
Rody Zambrano
ЦЗ
39
Janpol Morales
ЦП
77
V. Avila
ЦП
19
A. Munoz
(К)
ЦП
8
Joseph Espinoza
ЦП
5
Leonel Álvarez
ЦП
24
Darwin Estuardo Quilumba Diaz
ЦП
17
Darwin Lopez
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пальярес
Кумбая
1
Alexi Lemos
ВР
16
Luis Gustavino
ЦЗ
14
Darwin Suarez
ЦЗ
37
Gorman Estacio
ЦЗ
2
Fernando Delgado
ЦП
4
Juan Carlos Paredes
(К)
ЦП
25
Luis Caicedo
ЦП
7
Jefferson Padilla
ЦП
14
Бруно Кайседо
ЦФ
8
Maikel Valencia
ЦФ
18
Ariel Almagro
ЦФ
Главный тренер
Норберто Араухо
Макара
22
Jose Cevallos
ВР
23
Edwin Mesa
ЦЗ
18
Ronaldo Lora
ЦП
28
Miguel Perea
ЦП
25
Jordan Yepez
ЦП
21
Juan Macías
ЦП
11
Jorge Valdez
ЦП
26
Santiago Zamora
ЦП
3
Byron Freire
ЦП
29
Joffré Escobar
ЦФ
19
Patricio Ramos
ЦФ
Кумбая
13
Benjamin Cardenas
ВР
19
Alejandro Altuna
ЦЗ
12
Washington Plúas
ЦП
19
Melvin Diaz
ЦП
60
David Ortiz
ЦП
29
Kevin Rivera
ЦП
32
Bruno Vides
ЦФ
27
Jaime Ortiz
ЦФ
15
Lucas Ontivero
ЦФ
3-5-1-1
1
4
14
29
19
8
5
24
77
39
17
3-4-3
1
16
14
37
4
25
7
2
18
8
14
Кайседо
24
23
23
24
4
18
18
4
77
29
29
77
18
19
19
18
7
19
19
7
2
29
29
2
8
15
15
8
Остались в запасе
Макара
Кумбая
22
Jose Cevallos
ВР
28
Miguel Perea
ЦП
25
Jordan Yepez
ЦП
21
Juan Macías
ЦП
11
Jorge Valdez
ЦП
26
Santiago Zamora
ЦП
3
Byron Freire
ЦП
19
Patricio Ramos
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пальярес
13
Benjamin Cardenas
ВР
12
Washington Plúas
ЦП
60
David Ortiz
ЦП
32
Bruno Vides
ЦФ
27
Jaime Ortiz
ЦФ
Главный тренер
Норберто Араухо
Остались в запасе
22
Jose Cevallos
ВР
28
Miguel Perea
ЦП
25
Jordan Yepez
ЦП
21
Juan Macías
ЦП
11
Jorge Valdez
ЦП
26
Santiago Zamora
ЦП
3
Byron Freire
ЦП
19
Patricio Ramos
ЦФ
Остались в запасе
13
Benjamin Cardenas
ВР
12
Washington Plúas
ЦП
60
David Ortiz
ЦП
32
Bruno Vides
ЦФ
27
Jaime Ortiz
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пальярес
Главный тренер
Норберто Араухо
Статистика матча Макара - Кумбая
3
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
13
9
Офсайды
2
1
Количество передач
334
373
Сейвы
1
4
Точность передач %
73
75
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Макара
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Барселона Г
- : -
07.12.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Макара
0 : 2
28.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 1
20.11.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Макара
2 : 2
08.11.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Макара
3 : 0
01.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 4 тур
ЛДУ
1 : 2
25.10.2026
Макара
Кумбая
Эквадор. Серия А, 15 тур
Дельфин
6 : 4
30.11.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 14 тур
Кумбая
2 : 2
23.11.2024
Оренсе
Эквадор. Серия А, 13 тур
Барселона Г
8 : 1
10.11.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 12 тур
Кумбая
1 : 0
02.11.2024
Депортиво
Эквадор. Серия А, 11 тур
Макара
1 : 1
27.10.2024
Кумбая
Информация о матче
Главный судья:
Alex Fabricio Cajas Torres, Ecuador
Стадион:
Estadio Bellavista, Ambato
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