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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Льягостера - Барселона Б
Льягостера - Барселона Б: обзор матча 22 февраля 2015
Льягостера
22.02.2015, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 26 тур
1 : 0
Завершен
Барселона Б
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Льягостера - Барселона Б
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Льягостера
Испания. Кубок, 1/64 финала
Льягостера
0 : 1
16.12.2020
Эспаньол
Испания. Сегунда, 42 тур
Льягостера
6 : 2
04.06.2016
Сарагоса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леганес
2 : 0
29.05.2016
Льягостера
Испания. Сегунда, 40 тур
Льягостера
0 : 0
25.05.2016
Альмерия
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 0
22.05.2016
Льягостера
Барселона Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Барселона Б
0 : 2
02.06.2018
Сарагоса
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
0 : 0
27.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Барселона Б
3 : 1
20.05.2018
Кадис
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
2 : 3
12.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Барселона Б
0 : 1
05.05.2018
Реус Депортиу
Информация о матче
Стадион:
Эстади Паламос Коста Брава
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Льягостера
Барселона Б
Известна причина, по которой Месси не хочет возвращаться в «Барселону»
2025.04.29 13:04
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«Барселона» продаст защитника «Ренну» за 12 млн евро и сможет выкупить обратно за 35 млн
2024.08.22 20:57
Названы кандидаты на пост главного тренера «Барселоны»
2024.05.17 12:52
В «Барселоне» приняли решение по кандидатуре Маркеса
2024.01.29 09:32
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2022.05.07 08:59
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Кубок Испании. «Депортиво» и «Бетис» вышли в 1/8 финала
2015.12.15 23:49
Известна причина, по которой Месси не хочет возвращаться в «Барселону»
2025.04.29 13:04
1
«Барселона» продаст защитника «Ренну» за 12 млн евро и сможет выкупить обратно за 35 млн
2024.08.22 20:57
Названы кандидаты на пост главного тренера «Барселоны»
2024.05.17 12:52
В «Барселоне» приняли решение по кандидатуре Маркеса
2024.01.29 09:32
«Барселона» не собирается возвращать 35-летнего Суареса из «Атлетико»
2022.05.07 08:59
3
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