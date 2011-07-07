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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Банга
Карабах - Банга: обзор матча 07 июля 2011
Карабах
07.07.2011, четверг, 20:00
Лига Европы
3 : 0
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Банга
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Статистика матча Карабах - Банга
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Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
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- : -
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Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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