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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Балтика
Уфа - Балтика: обзор матча 23 марта 2025
Уфа
23.03.2025, воскресенье, 12:00
Россия. Первая лига, 25 тур
0 : 6
Завершен
Балтика
7'
Б. Хиль
15'
Н. Титков
21'
Н. Титков
29'
И. Петров
78'
И. Стефанович
86'
С. Пряхин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Балтика
Замена
Д. Озманов
️️️️
М. Агеян
89'
86'
ГОЛ! 0:6!
С. Пряхин
78'
ГОЛ! 0:5!
И. Стефанович
Замена
Р. Гыстаров
️️️️
Ш. Исаев
77'
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
А. Анисимов
77'
72'
Замена
А. Осипов
️️️️
А. Мендель
67'
Желтая карточка
С. Пряхин
60'
Замена
Е. Чернов
️️️️
А. Мохаммад
60'
Замена
С. Пряхин
️️️️
Н. Титков
46'
Замена
О. Исаенко
️️️️
В. Саусь
Замена
К. Муллин
️️️️
В. Ложкин
46'
Замена
И. Черняк
️️️️
В. Карпов
46'
44'
Желтая карточка
В. Саусь
29'
ГОЛ! 0:4!
И. Петров
21'
ГОЛ! 0:3!
Н. Титков
15'
ГОЛ! 0:2!
Н. Титков
7'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
71
Илья Свинов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
79
Константин Троянов
ОП
17
Андрей Анисимов
ОП
88
Мигран Агеян
АП
8
Шамиль Исаев
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
73
Максим Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
19
Сергей Пряхин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-2-3-1
71
Свинов
89
Стоцкий
62
Карпов
45
Теняев
5
Кутин
79
Троянов
17
Анисимов
88
Агеян
8
Исаев
11
Гуренко
25
Ложкин
3-1-4-1-1
39
Бориско
4
Гассама
2
Варатынов
25
Андраде
8
Мендель
18
Титков
96
Мохаммад
10
Петров
73
Петров
17
Саусь
91
Хиль
88
Агеян
17
Озманов
17
Озманов
88
Агеян
8
Исаев
10
Гыстаров
10
Гыстаров
8
Исаев
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
17
Анисимов
25
Ложкин
9
Муллин
9
Муллин
25
Ложкин
62
Карпов
22
Черняк
22
Черняк
62
Карпов
17
Саусь
44
Исаенко
44
Исаенко
17
Саусь
96
Мохаммад
23
Чернов
23
Чернов
96
Мохаммад
8
Мендель
5
Осипов
5
Осипов
8
Мендель
18
Титков
19
Пряхин
19
Пряхин
18
Титков
Остались в запасе
Уфа
Балтика
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Егор Любаков
ВР
89
Павел Горбачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Егор Любаков
ВР
89
Павел Горбачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Уфа - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Арсенал
- : -
05.12.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
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Информация о матче
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