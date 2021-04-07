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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Балтика
Чертаново - Балтика: обзор матча 07 апреля 2021
Чертаново
07.04.2021, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
1 : 2
Завершен
Балтика
89'
А. Соколов
40'
И. Юрганов
84'
Аллеф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Балтика
ГОЛ! 1:2!
А. Соколов
89'
Замена
Г. Левин
️️️️
Д. Тюменцев
87'
84'
ГОЛ! 0:2!
Аллеф
84'
Замена
М. Маркович
️️️️
Аллеф
Замена
К. Ляхов
️️️️
Ю. Завезен
82'
82'
Замена
А. Дудиев
️️️️
К. Ковалев
77'
Замена
Д. Плетнев
️️️️
С. Джамилов
Замена
А. Соколов
️️️️
Е. Рудковский
77'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Алексеев
61'
Вторая желтая
Н. Сулейманов
60'
Желтая карточка
Д. Молодняков
59'
Желтая карточка
Д. Кутин
49'
46'
Замена
А. Макарчук
️️️️
М. Тишкин
40'
ГОЛ! 0:1!
И. Юрганов
Желтая карточка
Н. Сулейманов
38'
22'
Желтая карточка
М. Кузьмин
8'
Желтая карточка
И. Юрганов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
15
Даниил Тюменцев
АП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
8
Алихан Шаваев
ЦП
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
30
Константин Ляхов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Артем Соколов
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
Балтика
1
Давид Волк
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
10
Дмитрий Плетнев
АП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Абаев
66
Гудков
27
Алексеев
4
Молодняков
5
Кутин
6
Сулейманов
10
Рудковский
22
Завезен
15
Тюменцев
68
Герчиков
84
Молтенинов
4-2-3-1
1
Латышонок
44
Тишкин
26
Мещанинов
20
Юрганов
20
Ковалев
8
Шаваев
17
Валенсия
10
Альшин
6
Кузьмин
7
Джамилов
33
Аллеф
27
Алексеев
9
Пиняев
9
Пиняев
27
Алексеев
22
Завезен
30
Ляхов
30
Ляхов
22
Завезен
15
Тюменцев
70
Левин
70
Левин
15
Тюменцев
10
Рудковский
18
Соколов
18
Соколов
10
Рудковский
7
Джамилов
10
Плетнев
10
Плетнев
7
Джамилов
44
Тишкин
17
Макарчук
17
Макарчук
44
Тишкин
20
Ковалев
8
Дудиев
8
Дудиев
20
Ковалев
33
Аллеф
13
Маркович
13
Маркович
33
Аллеф
Остались в запасе
Чертаново
Балтика
9
Максим Савельев
ЦФ
6
Дмитрий Великородный
ОП
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
1
Давид Волк
ВР
77
Владислав Лазарев
АП
4
Иван Маклаков
ЛЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
9
Максим Савельев
ЦФ
6
Дмитрий Великородный
ОП
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
77
Владислав Лазарев
АП
4
Иван Маклаков
ЛЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Чертаново - Балтика
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Стадион:
Арена Чертаново
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