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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Бала Таун
Стандард - Бала Таун: обзор матча 17 сентября 2020
Стандард
17.09.2020, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Бала Таун
19'
Ф. Авенатти (П)
34'
С. Амалла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Бала Таун
Замена
О. Уларе
️️️️
Ф. Авенатти
84'
81'
Замена
A. Stephens
️️️️
A. Kay
81'
Замена
H. Jones
️️️️
S. Leslie
Замена
М. Бокади
️️️️
Г. Цимирот
72'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
С. Амалла
67'
57'
Замена
K. Smith
️️️️
R. Correia
ГОЛ! 2:0!
С. Амалла
Пас отдал
Н. Гавори
34'
Желтая карточка
К. Лайфис
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Авенатти
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Бала Таун
4
Натан Пит
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
7
Лассана Мендеш
ЦП
13
A. Ramsay
ЦФ
9
Крис Венейблс
ЦФ
29
Oliver Shannon
ЦФ
3
Sean Smith
ЦФ
0
S. Leslie
ЦФ
0
A. Kay
ЦФ
16
Jonny Spittle
ЦФ
0
R. Correia
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
43
Николас Раскин
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
Бала Таун
30
Harry Lloyd
ЦФ
2
Andrew Burns
ЦФ
5
Anthony Stephens
ЦФ
7
Lee Molyneux
ЦФ
10
H. Jones
ЦФ
27
K. Smith
ЦФ
18
Llyr Morris
ЦФ
3-5-1-1
16
Бодар
19
Фай
13
Ванхесден
34
Гавори
34
Лайфис
59
Цимирот
21
Амалла
16
Карсела-Гонсалес
15
Шамир
21
Баликвиша
20
Авенатти
1-1-1-5
4
Пит
7
Мендеш
9
Эванс
3
0
16
0
0
21
Амалла
11
Мюлека
11
Мюлека
21
Амалла
59
Цимирот
20
Бокади
20
Бокади
59
Цимирот
20
Авенатти
58
Уларе
58
Уларе
20
Авенатти
0
5
5
0
0
10
10
0
0
27
27
0
Остались в запасе
Стандард
Бала Таун
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
43
Николас Раскин
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
30
Harry Lloyd
ЦФ
2
Andrew Burns
ЦФ
7
Lee Molyneux
ЦФ
18
Llyr Morris
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
43
Николас Раскин
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
30
Harry Lloyd
ЦФ
2
Andrew Burns
ЦФ
7
Lee Molyneux
ЦФ
18
Llyr Morris
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Стандард - Бала Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бала Таун
Лига конференций, 1 раунд
Пайде
0 : 1
18.07.2024
Бала Таун
Лига конференций, 1 раунд
Бала Таун
0 : 2
11.07.2024
Пайде
Лига конференций, 1 раунд
Слайго Роверс
1 : 1
14.07.2022
Бала Таун
Лига конференций, 1 раунд
Бала Таун
1 : 2
07.07.2022
Слайго Роверс
Лига конференций, 1 раунд
Ларн
1 : 0
15.07.2021
Бала Таун
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
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3
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2023.06.21 22:59
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2023.04.18 07:48
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2023.01.18 15:45
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2023.01.18 11:57
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