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Лига конференций 2026/2027
ТСЦ Бачка Топола - Легия
ТСЦ Бачка Топола - Легия: обзор матча 24 октября 2024
ТСЦ Бачка Топола
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 тур
0 : 3
Завершен
Легия
11'
Б. Капустка
47'
Лукиньяс
62'
К. Чодина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТСЦ Бачка Топола - Легия
90'
+4
Желтая карточка
К. Чодина
Замена
И. Милосавлевич
️️️️
А. Чиркович
88'
Замена
М. Лазетич
️️️️
П. Станич
88'
80'
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
Р. Морисита
Замена
Б. Шош
️️️️
М. Баньяц
73'
72'
Желтая карточка
Я. Зиолковски
69'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Гуал
68'
Замена
M. Alfarela
️️️️
Лукиньяс
68'
Замена
Ю. Челхака
️️️️
Р. Августиняк
Желтая карточка
М. Баньяц
67'
Желтая карточка
Л. Цапан
62'
62'
ГОЛ! 0:3!
К. Чодина
Пас отдал
Р. Винагре
Замена
И. Джаковац
️️️️
А. Пейич
60'
52'
Желтая карточка
Б. Капустка
47'
ГОЛ! 0:2!
Лукиньяс
46'
Замена
Я. Зиолковски
️️️️
Р. Панков
Желтая карточка
М. Радин
45'
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Капустка
Пас отдал
Лукиньяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
(К)
ВР
29
Лука Цапан
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
14
Петар Станич
АП
15
Dušan Stevanović
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
11
Каспер Чодина
ЦП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
82
Лукиньяс
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
88
Бенче Шош
ЛВ
35
Ифет Джаковац
ЦП
29
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
22
Đorđe Gordić
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
8
Саша Йованович
ПВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
16
Юрген Челхака
ЦП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
80
Jakub Adkonis
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
3-1-2-3-1
30
Илич
29
Цапан
4
Крстич
22
6
Пейич
7
Баньяц
7
Радин
27
Пантович
14
Станич
32
Чиркович
15
3-1-1-3-2
25
Тобиаш
12
Панков
3
Капуади
19
Винагре
8
Августиняк
11
Чодина
25
Морисита
82
Лукиньяс
67
Капустка
28
Гуал
22
Вшолек
6
Пейич
35
Джаковац
35
Джаковац
6
Пейич
32
Чиркович
19
Милосавлевич
19
Милосавлевич
32
Чиркович
7
Баньяц
88
Шош
88
Шош
7
Баньяц
14
Станич
8
Лазетич
8
Лазетич
14
Станич
12
Панков
4
Зиолковски
4
Зиолковски
12
Панков
25
Морисита
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
25
Морисита
8
Августиняк
16
Челхака
16
Челхака
8
Августиняк
82
Лукиньяс
19
19
82
Лукиньяс
28
Гуал
17
Пекхарт
17
Пекхарт
28
Гуал
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Легия
1
Никола Шимич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
29
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
22
Đorđe Gordić
ЦП
8
Саша Йованович
ПВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
80
Jakub Adkonis
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
29
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
22
Đorđe Gordić
ЦП
8
Саша Йованович
ПВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
80
Jakub Adkonis
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Легия
3
3
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
12
Офсайды
1
6
Количество передач
621
239
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
4
15
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.65
3.39
Матчи команд
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
Главный судья:
Юлиан Вайнбергер
(Вена)
Стадион:
Gradski Stadion, Backa Topola
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