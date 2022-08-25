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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Жил Висенте - АЗ Алкмаар
Жил Висенте - АЗ Алкмаар: обзор матча 25 августа 2022
Жил Висенте
25.08.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 4
Завершен
АЗ Алкмаар
86'
Х. Боселли
60'
Х. Эвьен
64'
Т. Рейндерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 1:2!
Х. Боселли
86'
Замена
E. Hackman
️️️️
Карраша
79'
73'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
73'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
В. Павлидис
Замена
В. Карвальо
️️️️
П. Тиба
69'
64'
ГОЛ! 0:2!
Т. Рейндерс
Пас отдал
В. Павлидис
64'
Замена
Й. Одгор
️️️️
Х. Эвьен
64'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
П. Хацидиакос
60'
ГОЛ! 0:1!
Х. Эвьен
Пас отдал
В. Павлидис
Замена
К. Фуджимото
️️️️
М. Буэно
53'
Замена
Х. Боселли
️️️️
К. Вильодрес
52'
Замена
Ф. Наварро
️️️️
Э. Сантана
52'
31'
Желтая карточка
С. Беукема
Желтая карточка
К. Вильодрес
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
3
Адриан Марин
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
25
Педру Тиба
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
17
Mizuki Arai
ЦП
10
Кевин Вильодрес
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Жил Висенте
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
19
Каня Фуджимото
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
42
Эндрю
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
4-4-3
3
Марин
44
Араужо
3
Кунья
27
Карраша
25
Педру Тиба
17
10
Вильодрес
8
Абурджания
93
Сантана
8
Буэно
99
Араухо
4-4-1-1
12
Верхюлст
4
Хацидиакос
31
Беукема
4
Мартинс-Инди
6
Керкез
20
де Вит
8
Класи
26
Эвьен
14
Рейндерс
9
ван Бредероде
14
Павлидис
27
Карраша
6
6
27
Карраша
25
Педру Тиба
6
Карвальо
6
Карвальо
25
Педру Тиба
8
Буэно
19
Фуджимото
19
Фуджимото
8
Буэно
10
Вильодрес
21
Боселли
21
Боселли
10
Вильодрес
93
Сантана
9
Наварро
9
Наварро
93
Сантана
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
4
Хацидиакос
28
Сугавара
28
Сугавара
4
Хацидиакос
14
Павлидис
9
Бараши
9
Бараши
14
Павлидис
26
Эвьен
21
Одгор
21
Одгор
26
Эвьен
Остались в запасе
Жил Висенте
АЗ Алкмаар
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
42
Эндрю
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
15
Майкель Лахдо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
42
Эндрю
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
Остались в запасе
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
15
Майкель Лахдо
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Жил Висенте - АЗ Алкмаар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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