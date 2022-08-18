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АЗ Алкмаар - Жил Висенте
АЗ Алкмаар - Жил Висенте: обзор матча 18 августа 2022
АЗ Алкмаар
18.08.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
4 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Жил Висенте
24'
Д. де Вит
78'
М. Лахдо
85'
В. Павлидис
89'
М. де Вит
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Жил Висенте
90'
Желтая карточка
Х. Боселли
ГОЛ! 4:0!
М. де Вит
Пас отдал
Ю. Сугавара
89'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
В. Павлидис
87'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
П. Хацидиакос
87'
86'
Замена
Х. Боселли
️️️️
M. Arai
ГОЛ! 3:0!
В. Павлидис
Пас отдал
Т. Рейндерс
85'
ГОЛ! 2:0!
М. Лахдо
78'
78'
Замена
Л. Кунья
️️️️
Т. Араужо
Желтая карточка
В. Павлидис
75'
Желтая карточка
Д. де Вит
74'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
72'
61'
Замена
М. Буэно
️️️️
Г. Абурджания
61'
Замена
К. Вильодрес
️️️️
Э. Сантана
57'
Желтая карточка
Г. Абурджания
43'
Желтая карточка
Э. Гомеш
Желтая карточка
С. Беукема
43'
Желтая карточка
М. Керкез
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. де Вит
Пас отдал
М. Керкез
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
17
Mizuki Arai
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Али Алипур
ЦФ
42
Эндрю
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
32
Федде де Йонг
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
Жил Висенте
3
Адриан Марин
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
25
Педру Тиба
ЦП
10
Кевин Вильодрес
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
99
Брайан Араухо
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
4-4-1-1
12
Верхюлст
6
Керкез
31
Беукема
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
8
Класи
26
Эвьен
20
де Вит
14
Рейндерс
9
ван Бредероде
14
Павлидис
4-1-2-1-3
17
Вейга
44
Араужо
26
Фернандеш
55
Гомеш
6
Карвальо
17
8
Абурджания
19
Фуджимото
93
Сантана
42
Эндрю
9
Алипур
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
4
Хацидиакос
28
Сугавара
28
Сугавара
4
Хацидиакос
14
Павлидис
9
Бараши
9
Бараши
14
Павлидис
44
Араужо
3
Кунья
3
Кунья
44
Араужо
93
Сантана
10
Вильодрес
10
Вильодрес
93
Сантана
17
21
Боселли
21
Боселли
17
8
Абурджания
8
Буэно
8
Буэно
8
Абурджания
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Жил Висенте
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
3
Адриан Марин
ЛЗ
27
Карраша
ПЗ
25
Педру Тиба
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
27
Карраша
ПЗ
25
Педру Тиба
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча АЗ Алкмаар - Жил Висенте
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
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Жил Висенте
- : -
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Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
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