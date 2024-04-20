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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Осер
Родез - Осер: обзор матча 20 апреля 2024
Родез
20.04.2024, суббота, 16:00
Франция. Лига 2, 33 тур
2 : 0
Завершен
Осер
56'
B. Danger (П)
80'
К. Акпа (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Осер
Замена
В. Юнусса
️️️️
В. Таиби
81'
Желтая карточка
Т. Арконт
80'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Акпа
80'
Замена
R. Lipinski
️️️️
Д. Силла
80'
Замена
Т. Арконт
️️️️
А. Унтонджи
80'
Замена
А. Нгуямса
️️️️
А. Абдалла
79'
74'
Замена
П. Джоли
️️️️
К. Дагба
Желтая карточка
B. Danger
73'
57'
Замена
Л. Синайоко
️️️️
И. Сумаре
57'
Замена
Ф. Айе
️️️️
А. Диуссе
57'
Замена
Г. Перрен
️️️️
А. Онаиву
ГОЛ с пенальти! 1:0!
B. Danger
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
5
Lorenzo Rajot
ЦП
81
Giovanni Haag
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
12
Killian Corredor
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
5
Жубал
(К)
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
42
Элиша Овусу
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
45
Адо Онаиву
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Родез
30
Enzo Crombez
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
7
Тайрик Арконт
ПВ
26
Yannis Verdier
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
26
Поль Джоли
ПЗ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
3-2-1-4
6
4
Мамбо
20
Силла
5
81
8
Таиби
12
17
Унтонджи
97
Абдалла
6
Ро-Яо
3-2-1-2-2
16
Леон
2
Дагба
5
Жубал
92
Акпа
22
Равелосон
42
Овусу
10
Диуссе
7
Эйн
90
Сумаре
12
Пелленар
45
Онаиву
20
Силла
3
3
20
Силла
97
Абдалла
6
Нгуямса
6
Нгуямса
97
Абдалла
8
Таиби
23
Юнусса
23
Юнусса
8
Таиби
17
Унтонджи
7
Арконт
7
Арконт
17
Унтонджи
2
Дагба
26
Джоли
26
Джоли
2
Дагба
45
Онаиву
28
Перрен
28
Перрен
45
Онаиву
90
Сумаре
9
Синайоко
9
Синайоко
90
Сумаре
10
Диуссе
97
Айе
97
Айе
10
Диуссе
Остались в запасе
Родез
Осер
30
Enzo Crombez
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
26
Yannis Verdier
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
40
Тео Де Персен
ВР
97
Саад Агузуль
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
30
Enzo Crombez
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
26
Yannis Verdier
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
97
Саад Агузуль
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Родез - Осер
2
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
7
8
Офсайды
2
0
Количество передач
439
486
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
13
12
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Florent Batta, France
Стадион:
Stade Paul Lignon, Rodez
Новости команд
Все
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