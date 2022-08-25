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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Аустрия
Фенербахче - Аустрия: обзор матча 25 августа 2022
Фенербахче
25.08.2022, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
4 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Аустрия
12'
И. Юкшек
44'
И. Кахведжи
70'
И. Кахведжи
79'
М. Хакан Яндас
45+1'
М. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Аустрия
Замена
Э. Мор
️️️️
Д. Росси
85'
82'
Желтая карточка
Д. Крайкер
Замена
А. Салаи
️️️️
Л. Перес
80'
Замена
️️️️
С. Дурсун
80'
80'
Замена
Д. Крайкер
️️️️
Й. Хандль
ГОЛ! 4:1!
М. Хакан Яндас
79'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
М. Креспо
77'
ГОЛ! 3:1!
И. Кахведжи
Пас отдал
Д. Росси
70'
65'
Замена
Р. Вучич
️️️️
Д. Фиц
65'
Замена
М. Джуричин
️️️️
А. Грубер
46'
Замена
Д. Холланд
️️️️
М. Браунедер
46'
Замена
Д. Келеш
️️️️
М. Мартинс
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Мартинс
Пас отдал
Д. Фиц
ГОЛ! 2:0!
И. Кахведжи
Пас отдал
Л. Перес
44'
30'
Желтая карточка
М. Мартинс
ГОЛ! 1:0!
И. Юкшек
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Фенербахче
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
18
Линкольн
АП
7
Эмре Мор
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
47
Дарио Крайкер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
77
Александар Юкич
АП
7
Ромео Вучич
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Баиндыр
13
Энрике
14
Перес
3
Лемос
7
Алиоски
26
Осайи-Самуэль
5
Юкшек
19
Креспо
17
Кахведжи
9
Росси
19
Дурсун
3-2-2-3
1
Фрюхтль
12
Куметио
5
Мюль
4
Мартинс
26
Ранфтль
23
Браунедер
36
Фиц
30
Фишер
9
Табакович
46
Хандль
9
Грубер
14
Перес
41
Салаи
41
Салаи
14
Перес
19
Креспо
8
Яндас
8
Яндас
19
Креспо
9
Росси
7
Мор
7
Мор
9
Росси
23
Браунедер
8
Холланд
8
Холланд
23
Браунедер
46
Хандль
47
Крайкер
47
Крайкер
46
Хандль
9
Грубер
7
Джуричин
7
Джуричин
9
Грубер
4
Мартинс
70
Келеш
70
Келеш
4
Мартинс
36
Фиц
7
Вучич
7
Вучич
36
Фиц
Остались в запасе
Фенербахче
Аустрия
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
18
Линкольн
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
77
Александар Юкич
АП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
18
Линкольн
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
77
Александар Юкич
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Фенербахче - Аустрия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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