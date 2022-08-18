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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аустрия - Фенербахче
Аустрия - Фенербахче: обзор матча 18 августа 2022
Аустрия
18.08.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 2
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Фенербахче
8'
Д. Кинг
89'
С. Дурсун
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Фенербахче
Желтая карточка
К. Фрюхтль
90'
+2
89'
ГОЛ! 0:2!
С. Дурсун
Замена
Й. Хандль
️️️️
Х. Табакович
86'
Вторая желтая
Л. Гальвао
83'
79'
Замена
В. Арао
️️️️
И. Юкшек
79'
Замена
Ф. Новак
️️️️
Э. Алиоски
Замена
Д. Келеш
️️️️
Д. Фиц
75'
74'
Замена
Г. Энрике
️️️️
М. Лемос
73'
Желтая карточка
И. Юкшек
60'
Замена
М. Зайц
️️️️
М. Креспо
59'
Замена
Линкольн
️️️️
Д. Кинг
Желтая карточка
Л. Гальвао
49'
Замена
А. Юкич
️️️️
М. Хускович
46'
32'
Желтая карточка
Э. Алиоски
Замена
Х. Табакович
️️️️
Ф. Вустингер
23'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кинг
Пас отдал
Д. Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
22
Флориан Вустингер
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
36
Доминик Фиц
АП
29
Муарем Хускович
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
19
Мигель Креспо
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аустрия
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
39
Георг Тигль
ПЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
47
Дарио Крайкер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
77
Александар Юкич
АП
7
Ромео Вучич
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
43
Мануэль Польстер
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
18
Линкольн
АП
15
Арда Гюлер
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
3-4-2-1
1
Фрюхтль
5
Мюль
4
Мартинс
12
Куметио
26
Ранфтль
23
Браунедер
22
Вустингер
3
Гальвао
36
Фиц
30
Фишер
29
Хускович
4-3-1-2
1
Баиндыр
3
Лемос
41
Салаи
14
Перес
7
Алиоски
19
Креспо
5
Юкшек
24
Кадиоглу
9
Росси
7
Кинг
19
Дурсун
29
Хускович
77
Юкич
77
Юкич
29
Хускович
36
Фиц
70
Келеш
70
Келеш
36
Фиц
Табакович
46
Хандль
46
Хандль
Табакович
22
Вустингер
9
Табакович
9
Табакович
22
Вустингер
3
Лемос
13
Энрике
13
Энрике
3
Лемос
7
Алиоски
57
Новак
57
Новак
7
Алиоски
5
Юкшек
15
Арао
15
Арао
5
Юкшек
19
Креспо
8
Зайц
8
Зайц
19
Креспо
7
Кинг
18
Линкольн
18
Линкольн
7
Кинг
Остались в запасе
Аустрия
Фенербахче
39
Георг Тигль
ПЗ
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
8
Джеймс Холланд
ОП
47
Дарио Крайкер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
7
Ромео Вучич
ЦФ
43
Мануэль Польстер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
8
Джеймс Холланд
ОП
47
Дарио Крайкер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
7
Ромео Вучич
ЦФ
43
Мануэль Польстер
ЦФ
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аустрия - Фенербахче
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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