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Расписание матчей
Австралия - Гондурас
Австралия - Гондурас: обзор матча 15 ноября 2017
Австралия
15.11.2017, среда, 12:00
Отбор на ЧМ-2018. Плей-офф
3 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Гондурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Австралия - Гондурас
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
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0 : 3
13.11.2026
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