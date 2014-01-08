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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Шанхай Порт - Аугсбург
Шанхай Порт - Аугсбург: обзор матча 08 января 2014
Шанхай Порт
08.01.2014, среда, 21:00
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шанхай Порт - Аугсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
- : -
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 28 тур
Шанхай Порт
3 : 0
18.10.2026
Чэнду Жунчэн
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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