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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дрита - Ауда
Дрита - Ауда: обзор матча 15 августа 2024
Дрита
15.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Ауда
75'
Б. Красники (П)
102'
Р. Броя
115'
А. Дабикяй
91'
M. Talla Gaye
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дрита - Ауда
120'
+3
Желтая карточка
O. Ogunji
Желтая карточка
А. Манай
119'
Замена
I. Mustafa
️️️️
Б. Красники
119'
117'
Желтая карточка
Л. Рамос
ГОЛ! 3:1!
А. Дабикяй
115'
107'
Желтая карточка
T. Abdulrahman
ГОЛ! 2:1!
Р. Броя
102'
99'
Замена
O. Camara
️️️️
M. Talla Gaye
91'
ГОЛ! 1:1!
M. Talla Gaye
Желтая карточка
Б. Красники
90'
+7
Замена
A. Ajzeraj
️️️️
Р. Овука
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Красники
75'
Замена
И. Зульфиу
️️️️
В. Туша
63'
Замена
А. Манай
️️️️
K. Selmani
63'
54'
Желтая карточка
П. Босанчич
Желтая карточка
А. Дабикяй
9'
7'
Замена
O. Ogunji
️️️️
T. Hrvoj
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дрита
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
5
J. Mesa
ЦЗ
26
Радди Овука
ЦЗ
6
Hasan Gomda
ЦП
4
Рон Броя
ЦП
14
Альберт Дабикяй
ЦП
2
Бесник Красники
ЦФ
17
K. Selmani
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
1
Фатон Малоку
ЦФ
Ауда
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
15
Петар Босанчич
ЦЗ
70
Mor Talla Gaye
ЦЗ
2
Tin Hrvoj
ЦЗ
4
Moussa Ouedraogo
ЦЗ
7
Abiodun Ogunniyi
ЦП
21
Денисс Мельникс
ЦП
49
Bruno Tavares
ЦФ
17
El Hadji Mané
ЦФ
7
Matheus Clemente
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
Дрита
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Melos Zenunaj
ЦЗ
33
Kastriot Rapuca
ЦЗ
8
Ensar Huruglica
ЦП
36
I. Mustafa
ЦП
23
Илиаса Зульфиу
ПВ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
9
Арб Манай
ЦФ
29
Alexandre Fressange
ЦФ
Ауда
1
Raivo Sturins
ВР
16
Лукас Рамос
ОП
33
Ilja Korotkovs
ЦП
9
Abdoul Kader Traore
ЦП
24
Алексейс Савельевс
ЦП
77
Ousmane Camara
ЦП
79
Ibrahim Pekegnon Kone
ЦП
99
Jeudi Stevenson
ЦФ
26
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
22
Olabanjo Ogunji
ЦФ
3-3-5
15
Бейтулай
5
26
Овука
6
4
Броя
14
Дабикяй
17
1
Малоку
25
Туша
19
Красники
2
Красники
4-2-4
1
Звиедрис
70
2
4
15
Босанчич
7
21
Мельникс
25
7
17
49
19
Красники
36
36
19
Красники
25
Туша
23
Зульфиу
23
Зульфиу
25
Туша
26
Овука
7
7
26
Овука
17
9
Манай
9
Манай
17
70
77
77
70
2
22
22
2
Остались в запасе
Дрита
Ауда
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Melos Zenunaj
ЦЗ
33
Kastriot Rapuca
ЦЗ
8
Ensar Huruglica
ЦП
3
Блертон Шедзи
ЦФ
29
Alexandre Fressange
ЦФ
1
Raivo Sturins
ВР
16
Лукас Рамос
ОП
33
Ilja Korotkovs
ЦП
9
Abdoul Kader Traore
ЦП
24
Алексейс Савельевс
ЦП
79
Ibrahim Pekegnon Kone
ЦП
99
Jeudi Stevenson
ЦФ
26
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
Остались в запасе
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Melos Zenunaj
ЦЗ
33
Kastriot Rapuca
ЦЗ
8
Ensar Huruglica
ЦП
3
Блертон Шедзи
ЦФ
29
Alexandre Fressange
ЦФ
Остались в запасе
1
Raivo Sturins
ВР
16
Лукас Рамос
ОП
33
Ilja Korotkovs
ЦП
9
Abdoul Kader Traore
ЦП
24
Алексейс Савельевс
ЦП
79
Ibrahim Pekegnon Kone
ЦП
99
Jeudi Stevenson
ЦФ
26
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
Статистика матча Дрита - Ауда
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Ауда
Латвия. Высшая лига, 36 тур
Тукумс
1 : 2
08.11.2026
Ауда
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Ауда
4 : 3
01.11.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Огре Юнайтед
1 : 4
25.10.2026
Ауда
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Даугавпилс
2 : 1
19.10.2026
Ауда
Латвия. Высшая лига, 32 тур
Лиепая
2 : 3
12.10.2026
Ауда
Информация о матче
Главный судья:
Kristoffer Karlsson, Sweden
Стадион:
Stadiumi i Qytetit, Gjilanë
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