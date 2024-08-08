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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ауда - Дрита
Ауда - Дрита: обзор матча 08 августа 2024
Ауда
08.08.2024, четверг, 18:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Дрита
8'
B. Tavares
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ауда - Дрита
83'
Замена
A. Ajzeraj
️️️️
K. Selmani
Желтая карточка
П. Босанчич
78'
Замена
A. Kader Traore
️️️️
M. Talla Gaye
78'
73'
Замена
A. Fressange
️️️️
В. Туша
Желтая карточка
M. Talla Gaye
60'
46'
Замена
Б. Красники
️️️️
А. Манай
41'
Желтая карточка
Р. Броя
ГОЛ! 1:0!
B. Tavares
8'
Желтая карточка
M. Ouedraogo
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ауда
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
2
Tin Hrvoj
ЦЗ
4
Moussa Ouedraogo
ЦЗ
15
Петар Босанчич
ЦЗ
70
Mor Talla Gaye
ЦЗ
21
Денисс Мельникс
ЦП
7
Abiodun Ogunniyi
ЦП
49
Bruno Tavares
ЦФ
7
Matheus Clemente
ЦФ
17
El Hadji Mané
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
Дрита
5
J. Mesa
ЦЗ
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
4
Рон Броя
ЦП
14
Альберт Дабикяй
ЦП
23
Илиаса Зульфиу
ПВ
2
Бесник Красники
ЦФ
1
Фатон Малоку
ЦФ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
17
K. Selmani
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
9
Арб Манай
ЦФ
Ауда
1
Raivo Sturins
ВР
16
Лукас Рамос
ОП
77
Ousmane Camara
ЦП
33
Ilja Korotkovs
ЦП
9
Abdoul Kader Traore
ЦП
24
Алексейс Савельевс
ЦП
79
Ibrahim Pekegnon Kone
ЦП
22
Olabanjo Ogunji
ЦФ
26
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
99
Jeudi Stevenson
ЦФ
Дрита
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
33
Kastriot Rapuca
ЦЗ
3
Melos Zenunaj
ЦЗ
6
Hasan Gomda
ЦП
8
Ensar Huruglica
ЦП
36
I. Mustafa
ЦП
47
Dienit Isufi
ЦП
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
29
Alexandre Fressange
ЦФ
4-2-4
1
Звиедрис
2
15
Босанчич
70
4
21
Мельникс
7
49
25
17
7
2-2-1-5
5
15
Бейтулай
4
Броя
14
Дабикяй
23
Зульфиу
1
Малоку
9
Манай
25
Туша
17
3
Шедзи
70
9
9
70
17
7
7
17
9
Манай
19
Красники
19
Красники
9
Манай
25
Туша
29
29
25
Туша
Остались в запасе
Ауда
Дрита
1
Raivo Sturins
ВР
16
Лукас Рамос
ОП
77
Ousmane Camara
ЦП
33
Ilja Korotkovs
ЦП
24
Алексейс Савельевс
ЦП
79
Ibrahim Pekegnon Kone
ЦП
22
Olabanjo Ogunji
ЦФ
26
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
99
Jeudi Stevenson
ЦФ
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
33
Kastriot Rapuca
ЦЗ
3
Melos Zenunaj
ЦЗ
6
Hasan Gomda
ЦП
8
Ensar Huruglica
ЦП
36
I. Mustafa
ЦП
47
Dienit Isufi
ЦП
Остались в запасе
1
Raivo Sturins
ВР
16
Лукас Рамос
ОП
77
Ousmane Camara
ЦП
33
Ilja Korotkovs
ЦП
24
Алексейс Савельевс
ЦП
79
Ibrahim Pekegnon Kone
ЦП
22
Olabanjo Ogunji
ЦФ
26
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
99
Jeudi Stevenson
ЦФ
Остались в запасе
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
33
Kastriot Rapuca
ЦЗ
3
Melos Zenunaj
ЦЗ
6
Hasan Gomda
ЦП
8
Ensar Huruglica
ЦП
36
I. Mustafa
ЦП
47
Dienit Isufi
ЦП
Статистика матча Ауда - Дрита
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ауда
Латвия. Высшая лига, 36 тур
Тукумс
1 : 2
08.11.2026
Ауда
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Ауда
4 : 3
01.11.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Огре Юнайтед
1 : 4
25.10.2026
Ауда
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Даугавпилс
2 : 1
19.10.2026
Ауда
Латвия. Высшая лига, 32 тур
Лиепая
2 : 3
12.10.2026
Ауда
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Ķekavas stadions, Kekava
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