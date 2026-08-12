Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Динамо Сити» и «Аудой» пройдет 13 августа в Тиране на стадионе «Ружди Бижута». Хозяева из Албании подходят к игре после минимального поражения в первом матче (0-1) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, при этом их домашняя форма внушает уважение – они не проигрывают в семи из девяти последних матчей на своем поле. Гости из Латвии, напротив, находятся в отличной форме: они выиграли шесть последних матчей и забивают в семи встречах подряд. Кто же сумеет пробиться в следующий раунд – албанский клуб, опирающийся на поддержку трибун, или латвийский коллектив, который набрал невероятный ход?

Кто победит в матче

В пользу «Динамо Сити» говорит их солидная игра на домашнем стадионе и необходимость отыгрываться. Албанский клуб не проигрывает в семи из девяти последних матчей на своем поле, а в среднем за последние пять игр забивает 1,60 гола за матч, что свидетельствует о стабильной атакующей игре. В первом матче «Динамо Сити» уступил минимально (0-1), но при этом действовал на выезде, где результаты у команды традиционно скромнее. Оборона хозяев выглядит достаточно надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 0,80 гола, хотя в семи из девяти последних матчей их защита давала сбой. В предыдущих раундах Лиги Конференций «Динамо Сити» уверенно прошел «Алюминий» (3-0 дома и 1-1 на выезде), а также разгромил «Астану» (4-1 на выезде), что говорит об их умении добиваться результата в еврокубках.

«Ауда» подходит к ответной игре с серьезным преимуществом и в отличной форме. Латвийский клуб выиграл шесть последних матчей подряд, а его атака действует результативно – в среднем за последние пять игр они забивают 2,00 гола и забивают в семи последних встречах. В первом матче «Ауда» уверенно переиграла соперника на своем поле (1-0), создав достаточно моментов для более крупного счета. Оборона гостей выглядит практически неприступной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,60 гола, что делает их одной из самых надежных команд в квалификации. В чемпионате Латвии команда также на ходу: победа над «ФШ Елгава» (1-0) и «Даугавпилсом» (1-0) подтверждают их боевой настрой. Для выхода в следующий раунд «Ауде» достаточно ничьей, что позволяет им играть вторым номером и полагаться на контратаки.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Динамо Сити» сильны дома и будут давить с первых минут, пытаясь отыграть дефицит. Однако оборона гостей выглядит крайне надежной, а их умение забивать на выезде может стать решающим фактором. С учетом того, что «Ауде» достаточно ничьей, они могут позволить себе играть осторожно, что даст хозяевам шанс на победу в этом отдельно взятом матче, но для общего успеха этого может не хватить. Тем не менее домашняя поддержка и необходимость победы делают «Динамо Сити» фаворитом в этой конкретной встрече.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 04.08.2026) «Ауда» одержала победу на своем поле со счетом 1-0, что дает латвийскому клубу психологическое преимущество. Однако «Динамо Сити» известен своей домашней мощью – семь матчей без поражений в девяти последних играх на «Ружди Бижута». Текущая форма «Ауды» впечатляет: шесть побед подряд и 0,60 пропущенных гола за игру. «Динамо» дома стабильно забивает (1,60 гола за игру) и редко проигрывает, что дает им шанс на реванш. Учитывая, что хозяевам нужно отыгрываться, этот матч обещает быть напряженным и, вероятно, результативным.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 4 Забитых мячей 1 2 В среднем за матч 0.5 4:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд Динамо 4 : 0 Ауда Лига конференций, 3 раунд Динамо 4 : 0 Ауда Лига конференций, 3 раунд Ауда 1 : 0 Динамо

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо Сити». Хозяева играют на своем поле, где не проигрывают в семи из девяти последних матчей, демонстрируют стабильную атаку (1,60 гола за игру) и будут предельно мотивированы перед родными болельщиками. Гости, несмотря на впечатляющую форму, уступают в домашнем преимуществе и могут столкнуться с мощным давлением. Ожидаем, что албанский клуб использует фактор родного стадиона и добьется победы, которая позволит им сравнять счет по сумме двух матчей. Ставка: победа «Динамо Сити» с коэффициентом 1,82.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Динамо Сити» и «Аудой» состоится 13 августа 2026 года в Тиране на стадионе «Ружди Бижута» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.