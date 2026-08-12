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«Динамо Сити» — «Ауда»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 14:00
Динамо - Ауда
13 авг. 2026, четверг 22:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.82
победа «Динамо Сити»
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Динамо Сити» и «Аудой» пройдет 13 августа в Тиране на стадионе «Ружди Бижута». Хозяева из Албании подходят к игре после минимального поражения в первом матче (0-1) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, при этом их домашняя форма внушает уважение – они не проигрывают в семи из девяти последних матчей на своем поле. Гости из Латвии, напротив, находятся в отличной форме: они выиграли шесть последних матчей и забивают в семи встречах подряд. Кто же сумеет пробиться в следующий раунд – албанский клуб, опирающийся на поддержку трибун, или латвийский коллектив, который набрал невероятный ход?

Кто победит в матче

В пользу «Динамо Сити» говорит их солидная игра на домашнем стадионе и необходимость отыгрываться. Албанский клуб не проигрывает в семи из девяти последних матчей на своем поле, а в среднем за последние пять игр забивает 1,60 гола за матч, что свидетельствует о стабильной атакующей игре. В первом матче «Динамо Сити» уступил минимально (0-1), но при этом действовал на выезде, где результаты у команды традиционно скромнее. Оборона хозяев выглядит достаточно надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 0,80 гола, хотя в семи из девяти последних матчей их защита давала сбой. В предыдущих раундах Лиги Конференций «Динамо Сити» уверенно прошел «Алюминий» (3-0 дома и 1-1 на выезде), а также разгромил «Астану» (4-1 на выезде), что говорит об их умении добиваться результата в еврокубках.

«Ауда» подходит к ответной игре с серьезным преимуществом и в отличной форме. Латвийский клуб выиграл шесть последних матчей подряд, а его атака действует результативно – в среднем за последние пять игр они забивают 2,00 гола и забивают в семи последних встречах. В первом матче «Ауда» уверенно переиграла соперника на своем поле (1-0), создав достаточно моментов для более крупного счета. Оборона гостей выглядит практически неприступной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,60 гола, что делает их одной из самых надежных команд в квалификации. В чемпионате Латвии команда также на ходу: победа над «ФШ Елгава» (1-0) и «Даугавпилсом» (1-0) подтверждают их боевой настрой. Для выхода в следующий раунд «Ауде» достаточно ничьей, что позволяет им играть вторым номером и полагаться на контратаки.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Динамо Сити» сильны дома и будут давить с первых минут, пытаясь отыграть дефицит. Однако оборона гостей выглядит крайне надежной, а их умение забивать на выезде может стать решающим фактором. С учетом того, что «Ауде» достаточно ничьей, они могут позволить себе играть осторожно, что даст хозяевам шанс на победу в этом отдельно взятом матче, но для общего успеха этого может не хватить. Тем не менее домашняя поддержка и необходимость победы делают «Динамо Сити» фаворитом в этой конкретной встрече.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 04.08.2026) «Ауда» одержала победу на своем поле со счетом 1-0, что дает латвийскому клубу психологическое преимущество. Однако «Динамо Сити» известен своей домашней мощью – семь матчей без поражений в девяти последних играх на «Ружди Бижута». Текущая форма «Ауды» впечатляет: шесть побед подряд и 0,60 пропущенных гола за игру. «Динамо» дома стабильно забивает (1,60 гола за игру) и редко проигрывает, что дает им шанс на реванш. Учитывая, что хозяевам нужно отыгрываться, этот матч обещает быть напряженным и, вероятно, результативным.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
4
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
0.5
4:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Динамо
4 : 0
13.08.2026
Ауда
Лига конференций, 3 раунд
Динамо
4 : 0
13.08.2026
Ауда
Лига конференций, 3 раунд
Ауда
1 : 0
04.08.2026
Динамо

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
27
Насер Алийи
ЛЗ
2
Исни Исмаили
ЦЗ
47
Lorran
ЦЗ
22
Бруно Дита
ОП
20
M. Ayodeji
ЦП
8
Эридон Кардаку
ЦП
21
Klevi Qefalija
ЦП
10
Лоренцо Виля
ЦФ
29
Хакси Бериша
ЦФ
11
Рубен Силва-Ричардс
ЦФ
77
Альдо Текья
ЦФ
Ауда
98
N. Purins
ВР
2
Tin Hrvoj
ЦЗ
4
Moussa Ouedraogo
ЦЗ
71
O. Rubenis
ЦЗ
17
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
18
Ариэль Арройо
ЦП
8
E. Bongemba
ЦП
20
Яя Туре
ЦП
10
Wally Fofana
ЦП
25
Бартелеми Дьеду
ЦП
47
Kader Kone
ЦФ
Динамо
97
Tomas Kiri
ВР
5
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
6
Адаму Альхассан
ОП
33
David Fadairo
ЦП
88
Flamur Ruçi
ЦП
16
Noel Bleta
ЦП
45
B. Aniekan James
ЦФ
18
Dejvi Metaj
ЦФ
24
F. Ferruku
ЦФ
28
Isi Manellari
ЦФ
1
Edmir Sali
ЦФ
Ауда
1
Raivo Sturins
ВР
12
Niks Daniels Aleksandrovs
ВР
6
R. Kragliks
ЦЗ
80
Sebastian Aranda
ЦЗ
46
J. Gerold
ЦП
14
H. Ibrahim
ЦП
77
Jevgenijs Minins
ЦП
7
A. Appiah
ЦФ
23
M. Fofana
ЦФ
26
H. Lusweki
ЦФ
3-1-3-4
27
Алийи
47
2
Исмаили
22
Дита
20
8
Кардаку
21
10
Виля
77
Текья
11
Силва-Ричардс
29
Бериша
3-5-1-1
98
2
4
71
8
20
Туре
10
25
Дьеду
17
Дашкевичс
18
Арройо
47
5
Ходжалари
5
Ходжалари
29
Бериша
88
88
29
Бериша
8
Кардаку
28
28
8
Кардаку
18
Арройо
6
6
18
Арройо
17
Дашкевичс
46
46
17
Дашкевичс
8
7
7
8
25
Дьеду
23
23
25
Дьеду
Остались в запасе
Динамо
Ауда
97
Tomas Kiri
ВР
6
Адаму Альхассан
ОП
33
David Fadairo
ЦП
16
Noel Bleta
ЦП
45
B. Aniekan James
ЦФ
18
Dejvi Metaj
ЦФ
24
F. Ferruku
ЦФ
1
Edmir Sali
ЦФ
1
Raivo Sturins
ВР
12
Niks Daniels Aleksandrovs
ВР
80
Sebastian Aranda
ЦЗ
14
H. Ibrahim
ЦП
77
Jevgenijs Minins
ЦП
26
H. Lusweki
ЦФ
Остались в запасе
97
Tomas Kiri
ВР
6
Адаму Альхассан
ОП
33
David Fadairo
ЦП
16
Noel Bleta
ЦП
45
B. Aniekan James
ЦФ
18
Dejvi Metaj
ЦФ
24
F. Ferruku
ЦФ
1
Edmir Sali
ЦФ
Остались в запасе
1
Raivo Sturins
ВР
12
Niks Daniels Aleksandrovs
ВР
80
Sebastian Aranda
ЦЗ
14
H. Ibrahim
ЦП
77
Jevgenijs Minins
ЦП
26
H. Lusweki
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо Сити». Хозяева играют на своем поле, где не проигрывают в семи из девяти последних матчей, демонстрируют стабильную атаку (1,60 гола за игру) и будут предельно мотивированы перед родными болельщиками. Гости, несмотря на впечатляющую форму, уступают в домашнем преимуществе и могут столкнуться с мощным давлением. Ожидаем, что албанский клуб использует фактор родного стадиона и добьется победы, которая позволит им сравнять счет по сумме двух матчей. Ставка: победа «Динамо Сити» с коэффициентом 1,82.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Динамо Сити» и «Аудой» состоится 13 августа 2026 года в Тиране на стадионе «Ружди Бижута» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Динамо Сити» – «Ауда»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

1.82
победа «Динамо Сити»
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Лига конференций Ауда Динамо
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