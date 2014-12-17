Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Сан-Лоренсо - Окленд Сити
Сан-Лоренсо - Окленд Сити: обзор матча 17 декабря 2014
Сан-Лоренсо
17.12.2014, среда, 22:30
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Окленд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сан-Лоренсо - Окленд Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Окленд Сити
Межконтинентальный кубок, 1/8 финала
Пирамидс
3 : 0
14.09.2025
Окленд Сити
Межконтинентальный кубок, 1 раунд
Пирамидс
3 : 0
14.09.2025
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Окленд Сити
1 : 1
24.06.2025
Бока Хуниорс
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Бенфика
6 : 0
20.06.2025
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Бавария
10 : 0
15.06.2025
Окленд Сити
Информация о матче
Стадион:
Стад де Марракеш
Новости команд
Все
Сан-Лоренсо
Окленд Сити
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
1 сентября
Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины
5 мая
Неймар пропустил тренировку, не предупредив клуб
27 апреля
1
Клубный ЧМ. «Бока Хуниорс» не смог победить «Окленд Сити», пропустивший 16 голов в 2 предыдущих матчах
2025.06.25 00:53
«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025
2025.06.24 20:50
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
1 сентября
Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины
5 мая
Неймар пропустил тренировку, не предупредив клуб
27 апреля
1
4 матча Серии A отменили из-за смерти Папы Римского
2025.04.21 11:49
2
«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины
2025.01.22 13:12
Клубный ЧМ. «Бока Хуниорс» не смог победить «Окленд Сити», пропустивший 16 голов в 2 предыдущих матчах
2025.06.25 00:53
«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025
2025.06.24 20:50
«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: прогноз и ставки на матч 24 июня 2025 с коэффициентом 2.10
2025.06.23 13:34
Прогноз на точный счет матча «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: Клубный чемпионат мира, 24 июня 2025
2025.06.23 09:47
Клубный ЧМ. «Бенфика» разгромила «Окленд Сити» (6:0) – матч длился более 4 часов
2025.06.20 23:14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+