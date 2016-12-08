Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Касима Антлерс - Окленд Сити
Касима Антлерс - Окленд Сити: обзор матча 08 декабря 2016
Касима Антлерс
08.12.2016, четверг, 13:30
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Окленд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Касима Антлерс - Окленд Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 15 тур
Касима Антлерс
1 : 1
20.11.2026
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 15 тур
Касима Антлерс
1 : 1
20.11.2026
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Токио
2 : 0
07.11.2026
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Бурирам Юнайтед
0 : 0
04.11.2026
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 13 тур
Касима Антлерс
4 : 1
31.10.2026
Сересо Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Касима Антлерс
3 : 0
28.10.2026
Пхохан Стилерс
Окленд Сити
Межконтинентальный кубок, 1/8 финала
Пирамидс
3 : 0
14.09.2025
Окленд Сити
Межконтинентальный кубок, 1 раунд
Пирамидс
3 : 0
14.09.2025
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Окленд Сити
1 : 1
24.06.2025
Бока Хуниорс
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Бенфика
6 : 0
20.06.2025
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Бавария
10 : 0
15.06.2025
Окленд Сити
Информация о матче
Стадион:
Киветия Стрит
Новости команд
Все
Касима Антлерс
Окленд Сити
Клубный ЧМ. «Бока Хуниорс» не смог победить «Окленд Сити», пропустивший 16 голов в 2 предыдущих матчах
2025.06.25 00:53
«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025
2025.06.24 20:50
«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: прогноз и ставки на матч 24 июня 2025 с коэффициентом 2.10
2025.06.23 13:34
Прогноз на точный счет матча «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: Клубный чемпионат мира, 24 июня 2025
2025.06.23 09:47
Клубный ЧМ. «Бенфика» разгромила «Окленд Сити» (6:0) – матч длился более 4 часов
2025.06.20 23:14
«Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе
2019.07.15 19:39
4
КЧМ-2018. «Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место
2018.12.22 18:22
4
Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик
2018.12.19 21:22
4
Клубный ЧМ. «Касима» обыграла «Гвадалахару» и в полуфинале встретится с «Реалом»
2018.12.15 18:07
4
Определились все участники клубного чемпионата мира-2018
2018.12.10 08:21
3
Клубный ЧМ. «Бока Хуниорс» не смог победить «Окленд Сити», пропустивший 16 голов в 2 предыдущих матчах
2025.06.25 00:53
«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025
2025.06.24 20:50
«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: прогноз и ставки на матч 24 июня 2025 с коэффициентом 2.10
2025.06.23 13:34
Прогноз на точный счет матча «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: Клубный чемпионат мира, 24 июня 2025
2025.06.23 09:47
Клубный ЧМ. «Бенфика» разгромила «Окленд Сити» (6:0) – матч длился более 4 часов
2025.06.20 23:14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+