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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Насьональ
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Насьональ: обзор матча 11 апреля 2014
Ньюэллс Олд Бойз
11.04.2014, пятница, 05:00
Кубок Либертадорес, группа 6, 6 тур
1 : 3
Завершен
Атлетико Насьональ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Насьональ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
- : -
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
0 : 0
13.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Атлетико Насьональ
Колумбия. Примера А, 19 тур
Атлетико Насьональ
1 : 1
14.11.2026
Онсе Кальдас
Колумбия. Примера А, 18 тур
Атлетико Насьональ
4 : 3
08.11.2026
Депортиво Перейра
Колумбия. Примера А, 17 тур
Атлетико Букараманга
1 : 1
03.11.2026
Атлетико Насьональ
Колумбия. Примера А, 5 тур
Атлетико Насьональ
2 : 0
30.10.2026
Санта-Фе
Колумбия. Примера А, 16 тур
Атлетико Насьональ
2 : 1
26.10.2026
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