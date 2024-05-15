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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Пеньяроль - Атлетико Минейро
Пеньяроль - Атлетико Минейро: обзор матча 15 мая 2024
Пеньяроль
15.05.2024, среда, 01:00
Кубок Либертадорес, группа G, 5 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
70'
L. Hernández
76'
M. Silvera
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пеньяроль - Атлетико Минейро
90'
+6
Желтая карточка
Б. Фукс
Замена
С. Кристофоро
️️️️
D. García
90'
+3
Замена
Á. González
️️️️
L. Fernández
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Э. Варгас
Замена
N. Acosta
️️️️
M. Silvera
88'
ГОЛ! 2:0!
M. Silvera
76'
ГОЛ! 1:0!
L. Hernández
70'
66'
Желтая карточка
Паулиньо
Желтая карточка
P. Milans
63'
Желтая карточка
И. Соса
60'
Желтая карточка
E. Darías
58'
58'
Замена
Алиссон
️️️️
Жемерсон
Замена
И. Соса
️️️️
Г. Рамирес
57'
46'
Замена
Э. Варгас
️️️️
А. Франко
Замена
L. Hernández
️️️️
Л. Секейра
46'
35'
Желтая карточка
А. Франко
19'
Замена
И. Гомес
️️️️
Отавио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пеньяроль
29
Washington Aguerre
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
2
Léo Coelho
ЦЗ
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
14
Damián García
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
13
Eduardo Darías
ЦП
11
Гастон Рамирес
(К)
АП
28
Леонардо Секейра
ПВ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
(К)
ПВ
Главный тренер
Габриэль Милито
Пеньяроль
80
Randall Rodriguez
ВР
3
Diego Sosa
ЦЗ
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
26
Бирон Кастильо
ПЗ
15
Игнасио Соса
ЦП
30
Ángel González
ЦП
11
Nahuel Acosta
ЦП
80
Franco González
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
27
Lucas Hernández
ЦФ
9
José Neris
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
49
Ромуло
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
42
Каду
ЦФ
4-3-2-1
29
15
Оливера
2
2
20
14
10
13
11
Рамирес
28
Секейра
11
4-1-2-3
22
Эверсон
20
Саравия
21
Жемерсон
13
Арана
3
Фукс
94
Отавио
6
Батталья
21
Франко
7
Халк
11
Сарачо
10
Паулиньо
11
Рамирес
15
Соса
15
Соса
11
Рамирес
10
30
30
10
11
11
11
11
14
41
Кристофоро
41
Кристофоро
14
28
Секейра
27
27
28
Секейра
94
Отавио
17
Гомес
17
Гомес
94
Отавио
21
Жемерсон
30
Алиссон
30
Алиссон
21
Жемерсон
21
Франко
11
Варгас
11
Варгас
21
Франко
Остались в запасе
Пеньяроль
Атлетико Минейро
80
Randall Rodriguez
ВР
3
Diego Sosa
ЦЗ
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
26
Бирон Кастильо
ПЗ
80
Franco González
ЦП
9
José Neris
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
31
Матеус Мендес
ВР
49
Ромуло
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
14
Алан Кардек
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
80
Randall Rodriguez
ВР
3
Diego Sosa
ЦЗ
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
26
Бирон Кастильо
ПЗ
80
Franco González
ЦП
9
José Neris
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Остались в запасе
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
31
Матеус Мендес
ВР
49
Ромуло
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
14
Алан Кардек
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Пеньяроль - Атлетико Минейро
3
4
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
16
12
Офсайды
2
5
Количество передач
189
687
Сейвы
1
3
Точность передач %
62
88
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.24
0.19
Матчи команд
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Эстадио Кампеон дель Сигло
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