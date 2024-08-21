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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Атлетико Хуниор - Коло-Коло
Атлетико Хуниор - Коло-Коло: обзор матча 21 августа 2024
Атлетико Хуниор
21.08.2024, среда, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Коло-Коло
45+1'
К. Бакка
74'
М. Фалькон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Хуниор - Коло-Коло
Желтая карточка
E. Olivera
89'
84'
Замена
А. Видаль
️️️️
Э. Павес
Красная карточка
R. Pérez
82'
81'
Желтая карточка
В. Писарро
Замена
M. Pérez
️️️️
J. Enamorado
76'
Замена
Й. Чара
️️️️
В. Кантильо
76'
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Фалькон
71'
Замена
L. Gil
️️️️
К. Паласиос
68'
Желтая карточка
Э. Павес
Замена
R. Hinojosa
️️️️
Л. Гонсалес
64'
58'
Замена
К. Савала
️️️️
М. Боладос
58'
Замена
G. Paiva
️️️️
J. Correa
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
Пас отдал
D. Moreno
45'
+1
37'
Желтая карточка
Б. Кортес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Хуниор
77
Сантьяго Меле
ВР
19
Яйро Морено
ЛЗ
18
Emanuel Olivera
ЦЗ
98
Jermein Peña
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
11
Луис Гонсалес
ЛВ
6
Didier Moreno
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
99
José Enamorado
ЦП
3
Edwin Herrera
ЦФ
70
Карлос Бакка
(К)
ЦФ
Главный тренер
Артуро Рейес
Коло-Коло
25
Брайан Кортес
ВР
19
Эмилиано Амор
ЦЗ
37
Максимилиано Фалькон
ЦЗ
21
Erick Wiemberg
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
5
Эстебан Павес
(К)
ЦП
20
Висенте Писарро
ЦП
11
Маркос Боладос
ПВ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
9
Javier Correa
ЦФ
21
Лукас Сепеда
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Атлетико Хуниор
30
Jefersson Martínez
ВР
33
Nicolás Zalazar
ЦЗ
5
Rafael Pérez
ЦЗ
15
Yeferson Moreno Mosquera
ЦЗ
23
Андрес Колорадо
ОП
18
Yani Quintero
ЦП
10
Roberto Hinojosa
ЦП
7
Léider Berrío
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
88
Bryan Castrillón
ЦФ
23
Steven Rodríguez
ЦФ
18
Marco Pérez
ЦФ
Коло-Коло
1
Fernando de Paul
ВР
5
Ramiro González
ЦЗ
27
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
23
Cristian Riquelme
ЦЗ
2
Óscar Opazo
ЦП
25
Gonzalo Castellani
ЦП
8
Lucas Soto
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
15
Кристиан Савала
ПВ
8
Leonardo Gil
ЦФ
9
G. Paiva
ЦФ
7
Alexander Oroz
ЦФ
4-3-1-2
77
Меле
19
Морено
98
12
Фуэнтес
18
6
30
Кантильо
99
11
Гонсалес
70
Бакка
3
4-2-1-3
25
Кортес
22
Исла
37
Фалькон
21
19
Амор
5
Павес
20
Писарро
11
Боладос
21
Сепеда
9
7
Паласиос
11
Гонсалес
10
10
11
Гонсалес
30
Кантильо
8
Чара
8
Чара
30
Кантильо
99
18
18
99
5
Павес
23
Видаль
23
Видаль
5
Павес
11
Боладос
15
Савала
15
Савала
11
Боладос
7
Паласиос
8
8
7
Паласиос
9
9
9
9
Остались в запасе
Атлетико Хуниор
Коло-Коло
30
Jefersson Martínez
ВР
33
Nicolás Zalazar
ЦЗ
5
Rafael Pérez
ЦЗ
15
Yeferson Moreno Mosquera
ЦЗ
23
Андрес Колорадо
ОП
18
Yani Quintero
ЦП
7
Léider Berrío
ЦП
88
Bryan Castrillón
ЦФ
23
Steven Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Артуро Рейес
1
Fernando de Paul
ВР
5
Ramiro González
ЦЗ
27
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
23
Cristian Riquelme
ЦЗ
2
Óscar Opazo
ЦП
25
Gonzalo Castellani
ЦП
8
Lucas Soto
ЦП
7
Alexander Oroz
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
30
Jefersson Martínez
ВР
33
Nicolás Zalazar
ЦЗ
5
Rafael Pérez
ЦЗ
15
Yeferson Moreno Mosquera
ЦЗ
23
Андрес Колорадо
ОП
18
Yani Quintero
ЦП
7
Léider Berrío
ЦП
88
Bryan Castrillón
ЦФ
23
Steven Rodríguez
ЦФ
Остались в запасе
1
Fernando de Paul
ВР
5
Ramiro González
ЦЗ
27
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
23
Cristian Riquelme
ЦЗ
2
Óscar Opazo
ЦП
25
Gonzalo Castellani
ЦП
8
Lucas Soto
ЦП
7
Alexander Oroz
ЦФ
Главный тренер
Артуро Рейес
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Атлетико Хуниор - Коло-Коло
1
1
3
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
6
9
Офсайды
1
1
Количество передач
517
307
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
12
2
xG (ожидаемые голы)
1.68
1.46
Матчи команд
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 19 тур
Депортиво Пасто
0 : 1
13.11.2026
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 18 тур
Атлетико Хуниор
2 : 0
10.11.2026
Кукута Депортиво
Колумбия. Примера А, 17 тур
Льянерос
3 : 2
01.11.2026
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 5 тур
Бояка Чико
1 : 1
28.10.2026
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 16 тур
Атлетико Хуниор
1 : 0
24.10.2026
Агилас Дорадас
Коло-Коло
Чили. Примера, 29 тур
Коло-Коло
0 : 1
29.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 28 тур
Коло-Коло
3 : 0
23.11.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 27 тур
Ньюбленсе
1 : 2
08.11.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 26 тур
Коло-Коло
6 : 1
31.10.2026
Универсидад де Консепсьон
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Кокимбо Унидо
5 : 2
11.10.2026
Коло-Коло
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
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