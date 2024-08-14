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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Коло-Коло - Атлетико Хуниор
Коло-Коло - Атлетико Хуниор: обзор матча 14 августа 2024
Коло-Коло
14.08.2024, среда, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Атлетико Хуниор
76'
В. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коло-Коло - Атлетико Хуниор
83'
Замена
S. Rodríguez
️️️️
К. Бакка
ГОЛ! 1:0!
В. Писарро
76'
74'
Замена
Я. Морено
️️️️
J. Enamorado
Желтая карточка
E. Wiemberg
69'
67'
Замена
B. Castrillón
️️️️
Й. Чара
67'
Замена
Y. Quintero
️️️️
А. Колорадо
Замена
Ó. Opazo
️️️️
М. Исла
65'
Замена
G. Paiva
️️️️
J. Correa
65'
Замена
К. Савала
️️️️
М. Боладос
55'
45'
+2
Желтая карточка
J. Enamorado
23'
Желтая карточка
Г. Фуэнтес
Желтая карточка
М. Боладос
23'
19'
Желтая карточка
E. Herrera
4'
Желтая карточка
А. Колорадо
Желтая карточка
К. Паласиос
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коло-Коло
25
Брайан Кортес
ВР
19
Эмилиано Амор
ЦЗ
37
Максимилиано Фалькон
ЦЗ
21
Erick Wiemberg
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
20
Висенте Писарро
ЦП
5
Эстебан Павес
(К)
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Маркос Боладос
ПВ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
9
Javier Correa
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Атлетико Хуниор
77
Сантьяго Меле
ВР
18
Emanuel Olivera
ЦЗ
98
Jermein Peña
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
23
Андрес Колорадо
ОП
6
Didier Moreno
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
99
José Enamorado
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
3
Edwin Herrera
ЦФ
70
Карлос Бакка
(К)
ЦФ
Главный тренер
Артуро Рейес
Коло-Коло
1
Fernando de Paul
ВР
5
Ramiro González
ЦЗ
27
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
23
Cristian Riquelme
ЦЗ
2
Óscar Opazo
ЦП
8
Lucas Soto
ЦП
25
Gonzalo Castellani
ЦП
27
Matías Moya
ЦП
15
Кристиан Савала
ПВ
8
Leonardo Gil
ЦФ
9
G. Paiva
ЦФ
21
Лукас Сепеда
ЦФ
Атлетико Хуниор
30
Jefersson Martínez
ВР
19
Яйро Морено
ЛЗ
2
Howell Mena
ЦЗ
5
Rafael Pérez
ЦЗ
11
Луис Гонсалес
ЛВ
18
Yani Quintero
ЦП
10
Roberto Hinojosa
ЦП
7
Léider Berrío
ЦП
19
Carlos Cantillo
ЦП
23
Steven Rodríguez
ЦФ
13
Jhon Velez
ЦФ
88
Bryan Castrillón
ЦФ
4-3-1-2
25
Кортес
19
Амор
37
Фалькон
21
22
Исла
20
Писарро
5
Павес
23
Видаль
11
Боладос
9
7
Паласиос
3-1-3-1-2
77
Меле
18
98
12
Фуэнтес
23
Колорадо
6
30
Кантильо
99
8
Чара
70
Бакка
3
22
Исла
2
2
22
Исла
11
Боладос
15
Савала
15
Савала
11
Боладос
9
9
9
9
99
19
Морено
19
Морено
99
23
Колорадо
18
18
23
Колорадо
70
Бакка
23
23
70
Бакка
8
Чара
88
88
8
Чара
Остались в запасе
Коло-Коло
Атлетико Хуниор
1
Fernando de Paul
ВР
5
Ramiro González
ЦЗ
27
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
23
Cristian Riquelme
ЦЗ
8
Lucas Soto
ЦП
25
Gonzalo Castellani
ЦП
27
Matías Moya
ЦП
8
Leonardo Gil
ЦФ
21
Лукас Сепеда
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
30
Jefersson Martínez
ВР
2
Howell Mena
ЦЗ
5
Rafael Pérez
ЦЗ
10
Roberto Hinojosa
ЦП
7
Léider Berrío
ЦП
19
Carlos Cantillo
ЦП
11
Луис Гонсалес
ЛВ
13
Jhon Velez
ЦФ
Главный тренер
Артуро Рейес
Остались в запасе
1
Fernando de Paul
ВР
5
Ramiro González
ЦЗ
27
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
23
Cristian Riquelme
ЦЗ
8
Lucas Soto
ЦП
25
Gonzalo Castellani
ЦП
27
Matías Moya
ЦП
8
Leonardo Gil
ЦФ
21
Лукас Сепеда
ЦФ
Остались в запасе
30
Jefersson Martínez
ВР
2
Howell Mena
ЦЗ
5
Rafael Pérez
ЦЗ
10
Roberto Hinojosa
ЦП
7
Léider Berrío
ЦП
19
Carlos Cantillo
ЦП
11
Луис Гонсалес
ЛВ
13
Jhon Velez
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Артуро Рейес
Статистика матча Коло-Коло - Атлетико Хуниор
3
4
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
6
Офсайды
0
2
Количество передач
525
383
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.76
Матчи команд
Коло-Коло
Чили. Примера, 29 тур
Коло-Коло
0 : 1
29.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 28 тур
Коло-Коло
3 : 0
23.11.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 27 тур
Ньюбленсе
1 : 2
08.11.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 26 тур
Коло-Коло
6 : 1
31.10.2026
Универсидад де Консепсьон
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Кокимбо Унидо
5 : 2
11.10.2026
Коло-Коло
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 19 тур
Депортиво Пасто
0 : 1
13.11.2026
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 18 тур
Атлетико Хуниор
2 : 0
10.11.2026
Кукута Депортиво
Колумбия. Примера А, 17 тур
Льянерос
3 : 2
01.11.2026
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 5 тур
Бояка Чико
1 : 1
28.10.2026
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 16 тур
Атлетико Хуниор
1 : 0
24.10.2026
Агилас Дорадас
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Monumental David Arellano, Santiago
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