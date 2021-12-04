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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Атлетико Гойяненсе
Шапекоэнсе - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 04 декабря 2021
Шапекоэнсе
04.12.2021, суббота, 02:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
88'
А. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шапекоэнсе - Атлетико Гойяненсе
88'
ГОЛ! 0:1!
А. Энрике
Пас отдал
M. Barbosa
Желтая карточка
Игнасио
87'
Замена
G.
️️️️
R. Lima
82'
72'
Замена
Ж. Торо
️️️️
З. Роберто
Замена
P. H. Perotti
️️️️
Э.
67'
47'
Желтая карточка
Эдер
46'
Замена
L.
️️️️
Рональд
41'
Желтая карточка
А. Энрике
21'
Желтая карточка
М. Фрейтас
Желтая карточка
Б. Силва
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шапекоэнсе
33
Joilson
ЦЗ
22
Ezequiel
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
4
Игнасио
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
7
Mike
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
29
Бруно Силва
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
6
Артур Энрике
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Шапекоэнсе
22
Igor Campos
ВР
25
Rafael
ЦП
19
Marquinho
ЦП
6
Laércio Soldá
ЦФ
9
Rodriguinho
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
8
Renê Júnior
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
3
Werley
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
1-5
33
43
29
Силва
19
Энрике
7
5
1-1-5
6
Энрике
18
5
Маранхао
99
Зе Роберто
35
Рональд
17
Риксон
17
Фрейтас
19
Энрике
9
9
19
Энрике
43
49
49
43
35
Рональд
81
81
35
Рональд
99
Зе Роберто
44
Торо
44
Торо
99
Зе Роберто
Остались в запасе
Шапекоэнсе
Атлетико Гойяненсе
22
Igor Campos
ВР
25
Rafael
ЦП
19
Marquinho
ЦП
6
Laércio Soldá
ЦФ
9
Rodriguinho
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
8
Renê Júnior
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
3
Werley
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
Остались в запасе
22
Igor Campos
ВР
25
Rafael
ЦП
19
Marquinho
ЦП
6
Laércio Soldá
ЦФ
9
Rodriguinho
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
8
Renê Júnior
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
Остались в запасе
4
Вандерсон
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
3
Werley
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
Статистика матча Шапекоэнсе - Атлетико Гойяненсе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
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