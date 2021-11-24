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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Милан
Атлетико - Милан: обзор матча 24 ноября 2021
Атлетико
24.11.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
0 : 1
Завершен
Милан
87'
Ж. Мессьяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Милан
90'
+4
Желтая карточка
Т. Эрнандес
87'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мессьяс
Пас отдал
Ф. Кессье
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
А. Гризманн
81'
78'
Замена
И. Беннасер
️️️️
Б. Диас
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Р. Де Пауль
77'
Замена
М. Кунья
️️️️
Л. Суарес
77'
67'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
66'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
О. Жиру
65'
Замена
А. Флоренци
️️️️
П. Калюлю
65'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
Р. Крунич
65'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
С. Тонали
Замена
Р. Лоди
️️️️
М. Эрмосо
64'
Замена
А. Корреа
️️️️
Т. Лемар
64'
Желтая карточка
М. Льоренте
60'
27'
Желтая карточка
О. Жиру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
14
Маркос Льоренте
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ПЗ
21
Браим Диас
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
38
Фран Гонсалес
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
22
Эрмосо
20
Хименес
15
Савич
6
Коке
7
Де Пауль
14
Льоренте
10
Карраско
18
Лемар
7
Гризманн
9
Суарес
4-1-2-2-1
16
Тэтэрушану
15
Калюлю
26
Романьоли
24
Кьер
19
Эрнандес
16
Тонали
33
Крунич
19
Кессье
56
Салемакерс
21
Диас
9
Жиру
22
Эрмосо
6
Лоди
6
Лоди
22
Эрмосо
7
Де Пауль
24
Врсалько
24
Врсалько
7
Де Пауль
7
Гризманн
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
7
Гризманн
18
Лемар
10
Корреа
10
Корреа
18
Лемар
9
Суарес
10
Кунья
10
Кунья
9
Суарес
33
Крунич
10
Мессьяс
10
Мессьяс
33
Крунич
15
Калюлю
24
Флоренци
24
Флоренци
15
Калюлю
16
Тонали
8
Бакайоко
8
Бакайоко
16
Тонали
21
Диас
10
Беннасер
10
Беннасер
21
Диас
9
Жиру
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Жиру
Остались в запасе
Атлетико
Милан
23
Бенжамин Леком
ВР
16
Эктор Эррера
ЦП
38
Фран Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
27
Рафаэль Леау
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
16
Эктор Эррера
ЦП
38
Фран Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
27
Рафаэль Леау
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Атлетико - Милан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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