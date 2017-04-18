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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лестер - Атлетико
Лестер - Атлетико: обзор матча 18 апреля 2017
Лестер
18.04.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Атлетико
61'
Д. Варди
26'
С. Ньигес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Атлетико
Замена
Д. Амарти
️️️️
У. Морган
84'
74'
Замена
А. Корреа
️️️️
Ф. Луис
69'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Я. Карраско
ГОЛ! 1:1!
Д. Варди
61'
56'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Хуанфран
Замена
Б. Чилвел
️️️️
С. Оказаки
45'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Й. Беналуан
45'
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Ньигес
Пас отдал
Ф. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Морган
29
Беналуан
2
Симпсон
4
Ндиди
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
3-2-3-1-1
13
Облак
2
Годин
15
Савич
20
Хименес
20
Хуанфран
16
Луис
6
Коке
8
Ньигес
14
Габи
10
Карраско
7
Гризманн
5
Морган
12
Амарти
12
Амарти
5
Морган
30
Оказаки
33
Чилвел
33
Чилвел
30
Оказаки
29
Беналуан
11
Ульоа
11
Ульоа
29
Беналуан
20
Хуанфран
21
Эрнандес
21
Эрнандес
20
Хуанфран
16
Луис
10
Корреа
10
Корреа
16
Луис
10
Карраско
9
Торрес
9
Торрес
10
Карраско
Остались в запасе
Лестер
Атлетико
10
Демарай Грей
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Крейг Шекспир
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Томас Парти
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Томас Парти
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Лестер - Атлетико
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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