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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Лестер
Атлетико - Лестер: обзор матча 12 апреля 2017
Атлетико
12.04.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Лестер
28'
А. Гризманн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Лестер
77'
Замена
И. Слимани
️️️️
Д. Варди
Замена
Т. Парти
️️️️
Ф. Торрес
75'
Замена
А. Корреа
️️️️
Я. Карраско
65'
58'
Желтая карточка
Р. Хут
49'
Желтая карточка
Й. Беналуан
45'
Замена
Э. Кинг
️️️️
С. Оказаки
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гризманн
28'
27'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
15
Савич
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
8
Ньигес
10
Карраско
9
Торрес
7
Гризманн
4-3-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
29
Беналуан
6
Хут
28
Фукс
11
Олбрайтон
4
Ндиди
4
Дринкуотер
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
9
Торрес
18
Парти
18
Парти
9
Торрес
10
Карраско
10
Корреа
10
Корреа
10
Карраско
30
Оказаки
10
Кинг
10
Кинг
30
Оказаки
9
Варди
19
Слимани
19
Слимани
9
Варди
Остались в запасе
Атлетико
Лестер
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Крейг Шекспир
Статистика матча Атлетико - Лестер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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