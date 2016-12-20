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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Гихуэло
Атлетико - Гихуэло: обзор матча 20 декабря 2016
Атлетико
20.12.2016, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
4 : 1
Первый матч – 6 : 0
Завершен
Гихуэло
17'
Н. Гайтан
22'
А. Корреа
29'
Хуанфран
45'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико - Гихуэло
Замена
К. Гамейро
️️️️
А. Корреа
74'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Н. Гайтан
74'
Замена
А. Черчи
️️️️
С. Ньигес
61'
Желтая карточка
Т. Парти
57'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Торрес
45'
ГОЛ! 3:0!
Хуанфран
29'
ГОЛ! 2:0!
А. Корреа
22'
ГОЛ! 1:0!
Н. Гайтан
17'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Атлетико - Гихуэло
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Гихуэло
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
1 : 2
29.10.2024
Оуренсе
Испания. Кубок, 1/64 финала
Гихуэло
0 : 3
01.11.2023
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Гихуэло
1 : 2
20.12.2022
Вильярреал
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
2 : 0
12.11.2022
Депортиво
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
1 : 1
02.12.2021
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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Атлетико
Гихуэло
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