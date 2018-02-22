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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Копенгаген
Атлетико - Копенгаген: обзор матча 22 февраля 2018
Атлетико
22.02.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Копенгаген
7'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Копенгаген
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Пас отдал
А. Корреа
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Копенгаген
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Урош Матич
ЦП
3-2-2-2
13
Облак
20
Хуанфран
20
Хименес
2
Годин
14
Габи
6
Коке
7
Витоло
10
Корреа
9
Торрес
9
Гамейро
3-3-3
1
Андерсен
2
Анкерсен
6
Люфтнер
19
Бенгтссон
6
Квист
6
Томсен
21
Грегуш
79
Сотириу
7
Фишер
20
Павлович
Остались в запасе
Атлетико
Копенгаген
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Урош Матич
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Остались в запасе
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Урош Матич
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Атлетико - Копенгаген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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