Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Атлетико
Копенгаген - Атлетико: обзор матча 15 февраля 2018
Копенгаген
15.02.2018, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 4
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Атлетико
15'
В. Фишер
21'
С. Ньигес
37'
К. Гамейро
71'
А. Гризманн
77'
Витоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Атлетико
77'
ГОЛ! 1:4!
Витоло
71'
ГОЛ! 1:3!
А. Гризманн
Пас отдал
Я. Карраско
44'
Желтая карточка
А. Корреа
37'
ГОЛ! 1:2!
К. Гамейро
Пас отдал
Л. Эрнандес
21'
ГОЛ! 1:1!
С. Ньигес
Пас отдал
А. Гризманн
ГОЛ! 1:0!
В. Фишер
Пас отдал
П. Анкерсен
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Робин Ольсен
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
22
Урош Матич
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Атлетико
16
Филипе Луис
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
14
Габи
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-2-2
1
Ольсен
20
Бойлесен
6
Люфтнер
2
Анкерсен
21
Грегуш
6
Квист
7
Фишер
79
Сотириу
4-3-1-2
13
Мойя
2
Годин
20
Хуанфран
20
Хименес
21
Эрнандес
8
Ньигес
6
Коке
18
Парти
10
Корреа
7
Гризманн
9
Гамейро
Остались в запасе
Копенгаген
Атлетико
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
22
Урош Матич
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
16
Филипе Луис
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Габи
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
22
Урош Матич
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Остались в запасе
16
Филипе Луис
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Габи
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Копенгаген - Атлетико
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Новости команд
Все
Копенгаген
Атлетико
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+