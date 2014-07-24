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Расписание матчей
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Шахтер Караганда - Атлантас
Шахтер Караганда - Атлантас: обзор матча 24 июля 2014
Шахтер Караганда
24.07.2014, четверг, 16:30
Лига Европы, 2 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Атлантас
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Статистика матча Шахтер Караганда - Атлантас
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Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Атлантас
Лига Европы, 1 раунд
Атлантас
1 : 2
06.07.2017
Кайрат
Лига Европы, 1 раунд
Кайрат
6 : 0
29.06.2017
Атлантас
Лига Европы, 1 раунд
ХИК
1 : 1
07.07.2016
Атлантас
Лига Европы, 1 раунд
Атлантас
0 : 2
30.06.2016
ХИК
Лига Европы, 1 раунд
Берое
3 : 1
09.07.2015
Атлантас
Информация о матче
Стадион:
Шахтер
Новости команд
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Шахтер Караганда
Атлантас
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
2025.02.16 13:55
Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу
2024.11.06 11:08
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 10:50
«Шахтер» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 10:50
«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
2024.10.20 13:50
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
2025.02.16 13:55
Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу
2024.11.06 11:08
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 10:50
«Шахтер» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 10:50
«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
2024.10.20 13:50
«Зенит» объявил о подписании трехлетнего контракта с Панюковым
2017.08.10 22:27
6
Дубль воспитанника «Факела» Максимова помог литовскому «Тракаю» пройти дальше в ЛЕ
2017.07.21 00:30
2
Лига Европы. «Кайрат» шесть раз поразил ворота «Атлантаса», Аршавин сделал дубль
2017.06.29 20:11
9
Экс-нападающий «Браги» Панюков проходит просмотр в «Зените»
2017.06.10 20:21
13
Сарсания: «Панюков летит на сбор вместе с «Атлантасом»
2017.02.13 20:48
1
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