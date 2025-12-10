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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Атлетик - ПСЖ
Атлетик - ПСЖ: обзор матча 10 декабря 2025
Атлетик
10.12.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
0 : 0
Завершен
ПСЖ
Матч
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Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Атлетик - ПСЖ
Завершен
Желтая карточка
Унаи Гомес
90'
+3
90'
+3'
78'
Замена
Гонсалу Рамуш
️️️️➡️️
Брэдли Барколя
Замена
Микель Весга
️️️️➡️️
Иньиго Руис де Галаррета
78'
Замена
Алехандро Рего
️️️️➡️️
Микель Хаурегисар
73'
Замена
Asier Hierro
️️️️➡️️
Ойан Сансет
73'
Замена
Андони Горосабель
️️️️➡️️
Хесус Аресо
73'
62'
Замена
Десир Дуэ
️️️️➡️️
Сенни Маюлу
Замена
Унаи Гомес
️️️️➡️️
Горка Гурусета
62'
Желтая карточка
Алекс Беренгер
(фол)
48'
46'
Замена
Илья Забарный
️️️️➡️️
Маркиньос
45'
Травма
Маркиньос
45'
+1'
30'
Желтая карточка
Варрен Заир-Эмери
(фол)
Желтая карточка
Микель Хаурегисар
(фол)
27'
Показать весь матч
Live: Атлетик - ПСЖ
Поле
Текстовая версия
0'
Матч окончен! Счет 0:0.
90+4'
2-й тайм окончен. Счет 0:0.
90+4'
Момент не реализован! Гонсалу Рамуш (Paris Saint Germain). Пас отдал Вильям Пачо.
90+3'
Унаи Гомес (Атлетик) получил желтую карточку.
90+3'
Жоау Невеш (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
90+3'
Правила нарушил Унаи Гомес (Атлетик).
90'
Сколько минут добавил судья? 3.
90'
Момент не реализован! Адама Бойро (Атлетик).
90'
Nuno Mendes отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетик.
88'
Nico Williams (Атлетик) заработал штрафной на своей половине поля.
88'
Правила нарушил Desire Doue (Paris Saint Germain).
87'
Удар заблокирован. Бил Fabian Ruiz (Paris Saint Germain).
87'
Fabian Ruiz (Paris Saint Germain) пробил левой ногой по воротам, сейв сделал Унаи Симон (Атлетик). Пас отдал Desire Doue.
86'
Asier Hierro (Атлетик) пробил правой ногой по воротам, сейв сделал Matvey Safonov (Paris Saint Germain). Пас отдал Nico Williams.
86'
Пауза окончена. Матч продолжается.
86'
Пауза в матче. Проблемы у команды Paris Saint Germain.
83'
Варрен Заир-Эмери (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
Правила нарушил Nico Williams (Атлетик).
81'
Правила нарушил Алехандро Рего (Атлетик).
81'
Fabian Ruiz (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
79'
Момент не реализован! Алекс Беренгер (Атлетик). Пас отдал Nico Williams.
79'
Удар заблокирован. Бил Алекс Беренгер (Атлетик). Длинный пас делал Адама Бойро.
78'
Замена у команды Атлетик. Иньиго Руис де Галаррета ушел, Микель Весга вышел.
78'
Замена у команды Paris Saint Germain. Bradley Barcola ушел, Гонсалу Рамуш вышел.
77'
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
77'
Правила нарушил Иньиго Руис де Галаррета (Атлетик).
73'
Замена у команды Атлетик. Хесус Аресо ушел, Andoni Gorosabel вышел.
73'
Замена у команды Атлетик. Ойан Сансет ушел, Asier Hierro вышел.
73'
Замена у команды Атлетик. Микель Хаурегисар ушел, Алехандро Рего вышел.
71'
Правила нарушил Dani Vivian (Атлетик).
71'
Fabian Ruiz (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
70'
Витинья (Paris Saint Germain) заработал штрафной в атаке.
70'
Правила нарушил Ойан Сансет (Атлетик).
68'
Варрен Заир-Эмери отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетик.
67'
Fabian Ruiz (Paris Saint Germain) в офсайде.
66'
Вильям Пачо (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
66'
Правила нарушил Унаи Гомес (Атлетик).
65'
Bradley Barcola (Paris Saint Germain) пробил (правой ногой) и попал в перекладину! Пас сделал Desire Doue.
64'
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
64'
Правила нарушил Адама Бойро (Атлетик).
62'
Замена у команды Атлетик. Горка Гурусета ушел, Унаи Гомес вышел.
62'
Замена у команды Paris Saint Germain. Senny Mayulu ушел, Desire Doue вышел.
62'
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Правила нарушил Nico Williams (Атлетик).
58'
Момент не реализован! Алекс Беренгер (Атлетик). Пас отдал Горка Гурусета.
57'
Момент не реализован! Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain). Пас отдал Nuno Mendes.
56'
Юри Бершиче отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Paris Saint Germain.
56'
Удар заблокирован. Бил Senny Mayulu (Paris Saint Germain). Ассистент - Fabian Ruiz.
55'
Dani Vivian отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Paris Saint Germain.
53'
Dani Vivian отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Paris Saint Germain.
53'
Варрен Заир-Эмери (Paris Saint Germain) пробил правой ногой по воротам, сейв сделал Унаи Симон (Атлетик). Пас отдал Khvicha Kvaratskhelia.
52'
Хесус Аресо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Paris Saint Germain.
52'
Удар заблокирован. Бил Bradley Barcola (Paris Saint Germain). Ассистент - Варрен Заир-Эмери.
49'
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
49'
Правила нарушил Алекс Беренгер (Атлетик).
49'
Senny Mayulu (Paris Saint Germain) пробил левой ногой по воротам, сейв сделал Унаи Симон (Атлетик).
48'
Алекс Беренгер (Атлетик) получил желтую карточку за фол.
48'
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
48'
Правила нарушил Алекс Беренгер (Атлетик).
46'
Fabian Ruiz отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетик.
45'
Замена у команды Paris Saint Germain. Маркиньос ушел, Илья Забарный вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+1'
Момент не реализован! Nuno Mendes (Paris Saint Germain). Пас отдал Витинья.
45'
Сколько минут добавил судья? 1.
45'
Иньиго Руис де Галаррета отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Paris Saint Germain.
45'
Senny Mayulu (Paris Saint Germain) пробил левой ногой по воротам, сейв сделал Унаи Симон (Атлетик). Пас отдал Варрен Заир-Эмери.
44'
Senny Mayulu (Paris Saint Germain) заработал штрафной в атаке.
44'
Правила нарушил Иньиго Руис де Галаррета (Атлетик).
42'
Момент не реализован! Ойан Сансет (Атлетик). Пас отдал Nico Williams.
41'
Момент не реализован! Senny Mayulu (Paris Saint Germain). Пас отдал Bradley Barcola.
37'
Момент не реализован! Fabian Ruiz (Paris Saint Germain). Пас отдал Bradley Barcola.
34'
Маркиньос (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Правила нарушил Ойан Сансет (Атлетик).
33'
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) заработал штрафной на левом фланге.
33'
Правила нарушил Хесус Аресо (Атлетик).
31'
Matvey Safonov отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетик.
30'
Варрен Заир-Эмери (Paris Saint Germain) получил желтую карточку за фол.
30'
Правила нарушил Варрен Заир-Эмери (Paris Saint Germain).
30'
Адама Бойро (Атлетик) заработал штрафной на левом фланге.
29'
Момент не реализован! Микель Хаурегисар (Атлетик).
28'
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
28'
Правила нарушил Алекс Беренгер (Атлетик).
27'
Микель Хаурегисар (Атлетик) получил желтую карточку за фол.
27'
Жоау Невеш (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
27'
Правила нарушил Микель Хаурегисар (Атлетик).
26'
Момент не реализован! Ойан Сансет (Атлетик). Пас отдал Горка Гурусета.
25'
Горка Гурусета (Атлетик) в офсайде.
24'
Удар заблокирован. Бил Nico Williams (Атлетик). Ассистент - Микель Хаурегисар.
21'
Ойан Сансет (Атлетик) заработал штрафной на правом фланге.
21'
Правила нарушил Витинья (Paris Saint Germain).
19'
Момент не реализован! Fabian Ruiz (Paris Saint Germain). Пас отдал Senny Mayulu.
18'
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
18'
Правила нарушил Хесус Аресо (Атлетик).
16'
Senny Mayulu (Paris Saint Germain) заработал штрафной в атаке.
16'
Правила нарушил Dani Vivian (Атлетик).
15'
Жоау Невеш (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
15'
Правила нарушил Горка Гурусета (Атлетик).
14'
Юри Бершиче (Атлетик) заработал штрафной на своей половине поля.
14'
Правила нарушил Senny Mayulu (Paris Saint Germain).
13'
Момент не реализован! Витинья (Paris Saint Germain).
13'
Момент не реализован! Варрен Заир-Эмери (Paris Saint Germain).
12'
Хесус Аресо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Paris Saint Germain.
6'
Удар заблокирован. Бил Nuno Mendes (Paris Saint Germain).
4'
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) заработал штрафной в атаке.
4'
Правила нарушил Иньиго Руис де Галаррета (Атлетик).
3'
Момент не реализован! Варрен Заир-Эмери (Paris Saint Germain).
2'
Варрен Заир-Эмери (Paris Saint Germain) заработал штрафной на своей половине поля.
2'
Правила нарушил Юри Бершиче (Атлетик).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
17
Юри Бершиче
(К)
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Маркиньос
(К)
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
23
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
24
Сенни Маюлу
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетик
26
Mikel Santos
ВР
27
Алекс Падилья
ВР
34
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
30
Алехандро Рего
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
31
Asier Hierro
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
ПСЖ
60
Мартин Джеймс
ВР
89
Ренато Марин
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
20
Десир Дуэ
АП
19
Ли Кан Ин
АП
47
Кентен Нджанту
ЛВ
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-2-3-1
23
Симон
17
Бершиче
19
Бойро
3
Вивиан
12
Аресо
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
3-1-2-3-1
39
Сафонов
4
Маркиньос
6
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
23
Витинья
8
Руис
29
Барколя
24
Маюлу
7
Кварацхелия
15
Невеш
12
Аресо
2
Горосабель
2
Горосабель
12
Аресо
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
30
Рего
30
Рего
18
Хаурегисар
11
Гурусета
20
Гомес
20
Гомес
11
Гурусета
8
Сансет
31
31
8
Сансет
4
Маркиньос
6
Забарный
6
Забарный
4
Маркиньос
24
Маюлу
20
Дуэ
20
Дуэ
24
Маюлу
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
Остались в запасе
Атлетик
ПСЖ
26
Mikel Santos
ВР
27
Алекс Падилья
ВР
34
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
60
Мартин Джеймс
ВР
89
Ренато Марин
ВР
19
Ли Кан Ин
АП
47
Кентен Нджанту
ЛВ
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
26
Mikel Santos
ВР
27
Алекс Падилья
ВР
34
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Остались в запасе
60
Мартин Джеймс
ВР
89
Ренато Марин
ВР
19
Ли Кан Ин
АП
47
Кентен Нджанту
ЛВ
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Атлетик - ПСЖ
3
1
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
21
4
Офсайды
1
1
Количество передач
251
684
Сейвы
4
1
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.52
2.22
xGP (предотвращенные голы)
0.77
0.77
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Посещаемость:
51772
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