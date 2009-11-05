Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Насьональ - Атлетик
Насьональ - Атлетик: обзор матча 05 ноября 2009
Насьональ
05.11.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 4 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
64'
Эдгар (П)
85'
Х. Эчеберриа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Атлетик
Желтая карточка
Х. Эчеберриа
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Эчеберриа
Вторая желтая
Н. Пинту
Желтая карточка
К. Гурпеги
Желтая карточка
Клебер
Замена
П. Орбаис
️️️️
Х. Мартинес
Замена
Ж. Аурелиу
️️️️
Л. Альберто
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Эдгар
Желтая карточка
Г. Ирайсос
Замена
И. Де Серио
️️️️
Д. Лопес
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
Л. Салино
️️️️
Матеус
Замена
Клебер
️️️️
Ж. Томашевич
Желтая карточка
Эдгар
Замена
О. де Маркос
️️️️
Ф. Льоренте
Желтая карточка
Н. Пинту
Желтая карточка
Н. Печник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
1
Рафаэль Бракали
ВР
2
Бруно Паташак
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
21
Нуну Пинту
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
20
Луис Альберто
ПЗ
16
Рубен Микаэл
ЦП
9
Матеус
ПП
9
Эдгар
ЦФ
11
Нейц Печник
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Насьональ
12
Пажетат Дуглас
ВР
8
Педро Пачеко
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
6
Клебер
ЦП
2
Жоау Аурелиу
ЦП
18
Анселмо
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
3-2-2-2
1
Бракали
5
Халлиш
21
Нуну Пинту
33
Лопес
5
Томашевич
20
Луис Альберто
16
Микаэл
9
Матеус
11
Печник
9
Эдгар
4-1-3-2
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
29
Устариц
19
Кастильо
88
Мартинес
27
Лопес
18
Гурпеги
11
Габилондо
0
Эчеберриа
12
Льоренте
9
Матеус
30
Салино
30
Салино
9
Матеус
5
Томашевич
6
Клебер
6
Клебер
5
Томашевич
20
Луис Альберто
2
Аурелиу
2
Аурелиу
20
Луис Альберто
27
Лопес
14
Де Серио
14
Де Серио
27
Лопес
12
Льоренте
18
де Маркос
18
де Маркос
12
Льоренте
88
Мартинес
6
Орбаис
6
Орбаис
88
Мартинес
Остались в запасе
Насьональ
Атлетик
8
Педро Пачеко
ЦП
18
Анселмо
ЦФ
12
Пажетат Дуглас
ВР
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
8
Педро Пачеко
ЦП
18
Анселмо
ЦФ
12
Пажетат Дуглас
ВР
12
Эдгар Коста
ЦФ
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Насьональ - Атлетик
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
Новости команд
Все
Насьональ
Атлетик
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«ПСЖ» отдал в аренду конкурента Сафонова
6 июля
3
Прогноз на точный счeт матча «Порту» – «Насьонал»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:37
Прогноз на точный счет матча «Насьонал» – «Риу Аве»: Примейра, 10 мая 2025
2025.05.09 13:04
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+