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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эвертон - Аталанта
Эвертон - Аталанта: обзор матча 23 ноября 2017
Эвертон
23.11.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 5 тур
1 : 5
Завершен
Аталанта
71'
С. Рамирес
12'
Б. Кристанте
64'
Б. Кристанте
87'
Р. Госенс
88'
А. Корнелиус
90+4'
А. Корнелиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Аталанта
90'
+4
ГОЛ! 1:5!
А. Корнелиус
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
90'
+3
88'
ГОЛ! 1:4!
А. Корнелиус
Пас отдал
М. Кальдара
87'
ГОЛ! 1:3!
Р. Госенс
Желтая карточка
Т. Дэвис
76'
ГОЛ! 1:2!
С. Рамирес
Пас отдал
К. Миральяс
71'
Желтая карточка
К. Мартина
67'
64'
ГОЛ! 0:2!
Б. Кристанте
Пас отдал
А. Гомес
Желтая карточка
Э. Уилльямс
43'
12'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кристанте
Пас отдал
А. Масиелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
18
Дэви Классен
АП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Идрисса Гуйе
ОП
17
Мухамед Бешич
ОП
10
Никола Влашич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-1-1-3
1
Жоэль
3
Кенни
5
Уилльямс
15
Мартина
5
Кин
22
Дэвис
18
Классен
32
Руни
19
Рамирес
87
Миральяс
3-3-2-2
1
Бериша
33
Хатебур
21
Кастань
2
Толой
19
Паломино
15
де Рон
5
Масиелло
8
Фройлер
4
Кристанте
37
Петанья
10
Гомес
Остались в запасе
Эвертон
Аталанта
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Идрисса Гуйе
ОП
17
Мухамед Бешич
ОП
10
Никола Влашич
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Идрисса Гуйе
ОП
17
Мухамед Бешич
ОП
10
Никола Влашич
АП
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Эвертон - Аталанта
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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