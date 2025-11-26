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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Айнтрахт - Аталанта
Айнтрахт - Аталанта: обзор матча 26 ноября 2025
Айнтрахт
26.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
0 : 3
Завершен
Аталанта
60'
А. Лукман
62'
Эдерсон
65'
Ш. Де Кетеларе
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Аталанта
Завершен
90'
+3'
82'
Замена
Камалдин Сулемана
️️️️➡️️
Адемола Лукман
Замена
Аурелиу Бута
️️️️➡️️
Рицу Доан
78'
Замена
Элье Ваи
️️️️➡️️
Ансгар Кнауфф
78'
74'
Замена
Сеад Колашинац
️️️️➡️️
Берат Джимсити
Замена
Эйе Скири
️️️️➡️️
Махмуд Дауд
70'
69'
Замена
Никола Крстович
️️️️➡️️
Джанлука Скамакка
69'
Замена
Юнус Муса
️️️️➡️️
Эдерсон
69'
Замена
Никола Залевски
️️️️➡️️
Давиде Дзаппакоста
Замена
Миши Батшуайи
️️️️➡️️
Марио Гетце
69'
65'
ГОЛ! 0:3!
Шарль Де Кетеларе
62'
ГОЛ! 0:2!
Эдерсон
Пас отдал
Адемола Лукман
60'
ГОЛ! 0:1!
Адемола Лукман
Пас отдал
Шарль Де Кетеларе
Замена
Жан Бахоя
️️️️➡️️
Жонатан Буркардт
59'
Травма
Жонатан Буркардт
58'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
23
Михаэль Цеттерер
ВР
21
Натаниэль Браун
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
4
Робин Кох
(К)
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
18
Махмуд Дауд
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Рицу Доан
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Айнтрахт
33
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
5
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
17
Аурелиу Бута
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
45
Marvin Dills
ЦП
19
Жан Бахоя
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
30
Миши Батшуайи
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
27
Даниэль Мальдини
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
6
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
4-2-3-1
23
Цеттерер
21
Браун
4
Кох
3
Теате
34
Коллинс
18
Дауд
10
Шаиби
10
Доан
27
Гетце
7
Кнауфф
9
Буркардт
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
4
Хин
19
Джимсити
3
Коссуну
77
Дзаппакоста
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
22
Лукман
10
Доан
17
Бута
17
Бута
10
Доан
18
Дауд
17
Скири
17
Скири
18
Дауд
9
Буркардт
19
Бахоя
19
Бахоя
9
Буркардт
7
Кнауфф
11
Ваи
11
Ваи
7
Кнауфф
27
Гетце
30
Батшуайи
30
Батшуайи
27
Гетце
77
Дзаппакоста
59
Залевски
59
Залевски
77
Дзаппакоста
19
Джимсити
5
Колашинац
5
Колашинац
19
Джимсити
22
Лукман
22
Сулемана
22
Сулемана
22
Лукман
13
Эдерсон
6
Муса
6
Муса
13
Эдерсон
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
Остались в запасе
Айнтрахт
Аталанта
33
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
5
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
45
Marvin Dills
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
27
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
33
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
5
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
45
Marvin Dills
ЦП
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
27
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Айнтрахт - Аталанта
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
7
7
Офсайды
3
3
Количество передач
453
531
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
6
17
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.96
2.84
xGP (предотвращенные голы)
0.59
0.59
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Дойче банк Парк
Посещаемость:
59500
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