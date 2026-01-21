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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Аталанта - Атлетик
Аталанта - Атлетик: обзор матча 21 января 2026
Аталанта
21.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 3
Завершен
Атлетик
16'
Д. Скамакка
88'
Н. Крстович
58'
Г. Гурусета
70'
Н. Серрано
74'
Р. Наварро
Матч
Составы
Статистика
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Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Атлетик
Завершен
Желтая карточка
Марко Карнесекки
90'
+5
90'
+4'
ГОЛ! 2:3!
Никола Крстович
Пас отдал
Адемола Лукман
88'
Замена
Камалдин Сулемана
️️️️➡️️
Лоренцо Бернаскони
82'
81'
Замена
Хесус Аресо
️️️️➡️️
Андони Горосабель
Замена
Онест Аганор
️️️️➡️️
Сеад Колашинац
76'
Замена
Лазар Самарджич
️️️️➡️️
Давиде Дзаппакоста
76'
74'
ГОЛ! 1:3!
Роберт Наварро
Пас отдал
Ойан Сансет
70'
ГОЛ! 1:2!
Нико Серрано
Пас отдал
Роберт Наварро
68'
Замена
Нико Серрано
️️️️➡️️
Унаи Гомес
Замена
Никола Крстович
️️️️➡️️
Джанлука Скамакка
66'
Замена
Адемола Лукман
️️️️➡️️
Никола Залевски
65'
59'
Замена
Микель Весга
️️️️➡️️
Микель Хаурегисар
59'
Замена
Иньиго Руис де Галаррета
️️️️➡️️
Алехандро Рего
58'
ГОЛ! 1:1!
Горка Гурусета
Пас отдал
Роберт Наварро
54'
Желтая карточка
Микель Хаурегисар
(фол)
46'
Замена
Ойан Сансет
️️️️➡️️
Адама Бойро
45'
+1'
22'
Желтая карточка
Дани Вивиан
(фол)
ГОЛ! 1:0!
Джанлука Скамакка
Пас отдал
Никола Залевски
16'
Показать весь матч
Live: Аталанта - Атлетик
Поле
Текстовая версия
90+5'
2-й тайм окончен. Счет 2:3.
90+4'
Роберт Наварро (Атлетик) в офсайде.
90+3'
Момент не реализован! Эдерсон (Аталанта).
90'
Сколько минут добавил судья? 4.
89'
Honest Ahanor (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
89'
Правила нарушил Нико Серрано (Атлетик).
88'
Гол! 2:3! Забил Nikola Krstovic (Аталанта). Ассистент - Адемола Лукман.
88'
Момент не реализован! Шарль Де Кетеларе (Аталанта). Длинный пас отдал Лазар Самарджич.
86'
Nikola Krstovic (Аталанта) в офсайде.
85'
Удар заблокирован. Бил Адемола Лукман (Аталанта). Ассистент - Лазар Самарджич.
83'
Иньиго Леке отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Аталанта.
82'
Замена у команды Аталанта. Lorenzo Bernasconi ушел, Kamaldeen Sulemana вышел.
81'
Замена у команды Атлетик. Andoni Gorosabel ушел, Хесус Аресо вышел.
80'
Aitor Paredes отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Аталанта.
79'
Honest Ahanor (Аталанта) пробил левой ногой по воротам, сейв сделал Унаи Симон (Атлетик).
76'
Замена у команды Аталанта. Davide Zappacosta ушел, Лазар Самарджич вышел.
76'
Замена у команды Аталанта. Сеад Колашинац ушел, Honest Ahanor вышел.
74'
Гол! 1:3! Забил Роберт Наварро (Атлетик). Проникающий пас сделал Ойан Сансет.
71'
Nikola Krstovic (Аталанта) сыграл рукой.
70'
Гол! 1:2! Забил Нико Серрано (Атлетик). Ассистент - Роберт Наварро (длинная передача).
69'
Berat Djimsiti отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетик.
68'
Замена у команды Атлетик. Унаи Гомес ушел, Нико Серрано вышел.
66'
Aitor Paredes отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Аталанта.
66'
Замена у команды Аталанта. Gianluca Scamacca ушел, Nikola Krstovic вышел.
65'
Замена у команды Аталанта. Nicola Zalewski ушел, Адемола Лукман вышел.
65'
Nicola Zalewski (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
65'
Правила нарушил Andoni Gorosabel (Атлетик).
63'
Правила нарушил Nicola Zalewski (Аталанта).
63'
Andoni Gorosabel (Атлетик) заработал штрафной на своей половине поля.
61'
Nicola Zalewski (Аталанта) заработал штрафной на левом фланге.
61'
Правила нарушил Dani Vivian (Атлетик).
59'
Замена у команды Атлетик. Алехандро Рего ушел, Иньиго Руис де Галаррета вышел.
59'
Замена у команды Атлетик. Микель Хаурегисар ушел, Микель Весга вышел.
58'
Гол! 1:1! Забил Горка Гурусета (Атлетик). Ассистент - Роберт Наварро.
57'
Gianluca Scamacca (Аталанта) в офсайде.
55'
Момент не реализован! Davide Zappacosta (Аталанта). Пас отдал Charles De Ketelaere.
54'
Микель Хаурегисар (Атлетик) получил желтую карточку за фол.
54'
Nicola Zalewski (Аталанта) заработал штрафной в атаке.
54'
Правила нарушил Микель Хаурегисар (Атлетик).
53'
Davide Zappacosta (Аталанта) пробил левой ногой по воротам, сейв сделал Унаи Симон (Атлетик). Пас отдал Мартен де Рон.
51'
Момент не реализован! Gianluca Scamacca (Аталанта).
50'
Nicola Zalewski (Аталанта) заработал штрафной на левом фланге.
50'
Правила нарушил Dani Vivian (Атлетик).
50'
Nicola Zalewski (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
50'
Правила нарушил Микель Хаурегисар (Атлетик).
45'
Замена у команды Атлетик. Адама Бойро ушел, Ойан Сансет вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+1'
1-й тайм окончен. Счет 1:0.
45+1'
Gianluca Scamacca (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
45+1'
Правила нарушил Aitor Paredes (Атлетик).
45'
Сколько минут добавил судья? 1.
45'
Горка Гурусета (Атлетик) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
Правила нарушил Gianluca Scamacca (Аталанта).
44'
Удар заблокирован. Бил Сеад Колашинац (Аталанта). Длинный пас делал Nicola Zalewski.
44'
Aitor Paredes отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Аталанта.
43'
Charles De Ketelaere (Аталанта) пробил (головой) и попал в правую штангу! Пас сделал Nicola Zalewski.
43'
Gianluca Scamacca (Аталанта) заработал штрафной на правом фланге.
43'
Правила нарушил Aitor Paredes (Атлетик).
41'
Gianluca Scamacca (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
41'
Правила нарушил Aitor Paredes (Атлетик).
40'
Шарль Де Кетеларе (Аталанта) в офсайде.
39'
Gianluca Scamacca (Аталанта) в офсайде.
37'
Момент не реализован! Lorenzo Bernasconi (Аталанта). Пас отдал Шарль Де Кетеларе.
35'
Эдерсон (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
35'
Правила нарушил Алехандро Рего (Атлетик).
34'
Nicola Zalewski (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Правила нарушил Микель Хаурегисар (Атлетик).
30'
Сеад Колашинац отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетик.
29'
Микель Хаурегисар (Атлетик) заработал штрафной на своей половине поля.
29'
Правила нарушил Эдерсон (Аталанта).
29'
Правила нарушил Gianluca Scamacca (Аталанта).
29'
Dani Vivian (Атлетик) заработал штрафной на своей половине поля.
28'
Унаи Симон (Атлетик) заработал штрафной на своей половине поля.
28'
Правила нарушил Одилон Коссуну (Аталанта).
27'
Dani Vivian отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Аталанта.
25'
Nicola Zalewski (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
25'
Правила нарушил Иньиго Леке (Атлетик).
22'
Dani Vivian (Атлетик) получил желтую карточку за фол.
22'
Nicola Zalewski (Аталанта) заработал штрафной в атаке.
22'
Правила нарушил Dani Vivian (Атлетик).
21'
Горка Гурусета (Атлетик) заработал штрафной в атаке.
21'
Правила нарушил Berat Djimsiti (Аталанта).
18'
Унаи Гомес (Атлетик) заработал штрафной на своей половине поля.
18'
Правила нарушил Сеад Колашинац (Аталанта).
16'
Гол! 1:0! Забил Gianluca Scamacca (Аталанта). Ассистент - Nicola Zalewski (длинная передача).
16'
Удар заблокирован. Бил Davide Zappacosta (Аталанта). Ассистент - Шарль Де Кетеларе.
11'
Пауза окончена. Матч продолжается.
10'
Пауза в матче. Травму получил Роберт Наварро (Атлетик).
5'
Правила нарушил Микель Хаурегисар (Атлетик).
5'
Davide Zappacosta (Аталанта) заработал штрафной на правом фланге.
3'
Момент не реализован! Сеад Колашинац (Аталанта). Длинный пас отдал Davide Zappacosta.
2'
Gianluca Scamacca (Аталанта) заработал штрафной в атаке.
2'
Правила нарушил Dani Vivian (Атлетик).
2'
Nicola Zalewski (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
2'
Правила нарушил Иньиго Леке (Атлетик).
1'
Момент не реализован! Горка Гурусета (Атлетик). Пас отдал Роберт Наварро.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
(К)
ПЗ
30
Алехандро Рего
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
69
Онест Аганор
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
27
Даниэль Мальдини
АП
15
Марио Пашалич
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
6
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
22
Адемола Лукман
ЦФ
Атлетик
26
Mikel Santos
ВР
27
Алекс Падилья
ВР
34
Jon de Luis
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
35
Ibon Sánchez
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
33
Adrian Perez
ЦФ
31
Asier Hierro
ЦФ
3-3-1-1-1
29
Карнесекки
5
Колашинац
3
Коссуну
19
Джимсити
47
Бернаскони
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
3-2-3-1-1
23
Симон
2
Горосабель
3
Вивиан
4
Паредес
15
Леке
19
Бойро
30
Рего
18
Хаурегисар
23
Наварро
20
Гомес
11
Гурусета
5
Колашинац
69
Аганор
69
Аганор
5
Колашинац
77
Дзаппакоста
10
Самарджич
10
Самарджич
77
Дзаппакоста
47
Бернаскони
22
Сулемана
22
Сулемана
47
Бернаскони
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
59
Залевски
22
Лукман
22
Лукман
59
Залевски
2
Горосабель
12
Аресо
12
Аресо
2
Горосабель
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
30
Рего
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
30
Рего
19
Бойро
8
Сансет
8
Сансет
19
Бойро
20
Гомес
22
Серрано
22
Серрано
20
Гомес
Остались в запасе
Аталанта
Атлетик
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
27
Даниэль Мальдини
АП
15
Марио Пашалич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
26
Mikel Santos
ВР
27
Алекс Падилья
ВР
34
Jon de Luis
ЦЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
35
Ibon Sánchez
ЦП
33
Adrian Perez
ЦФ
31
Asier Hierro
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
27
Даниэль Мальдини
АП
15
Марио Пашалич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
26
Mikel Santos
ВР
27
Алекс Падилья
ВР
34
Jon de Luis
ЦЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
35
Ibon Sánchez
ЦП
33
Adrian Perez
ЦФ
31
Asier Hierro
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Аталанта
Точно не сыграют
Раоуль Белланова
ПЗ
Митчел Баккер
ЛЗ
Джакомо Распадори
ЦФ
Атлетик
Точно не сыграют
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
Ерай Альварес
ЦЗ
Унаи Эгилус
ЦЗ
Урко Изета
ЦФ
Беньят Прадос
ЦП
Мароан Саннади
ЦФ
Иньяки Уильямс
ЦФ
Юри Бершиче
ЛЗ
Алекс Беренгер
ПВ
Нико Уильямс
ПВ
Статистика матча Аталанта - Атлетик
1
2
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
16
Офсайды
4
1
Количество передач
671
292
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.02
1.74
xGP (предотвращенные голы)
-0.03
-0.03
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Атлети Адзурри
Посещаемость:
21462
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