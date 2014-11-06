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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астра - Селтик
Астра - Селтик: обзор матча 06 ноября 2014
Астра
06.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
1 : 1
Завершен
Селтик
79'
Вильям
32'
С. Йохансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астра - Селтик
90'
+3
Желтая карточка
В. ван Дейк
Красная карточка
В. Лабан
90'
+3
Желтая карточка
С. Букари
90'
+2
Замена
Т. Сето
️️️️
С. Яхайя
81'
80'
Замена
А. Мэтьюз
️️️️
М. Вакасо
ГОЛ! 1:1!
Вильям
79'
73'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
С. Щепович
66'
Желтая карточка
С. Браун
Желтая карточка
С. Яхайя
66'
Замена
Г. Флореску
️️️️
К. Будеску
62'
Замена
Вильям
️️️️
Жоаозиньо
46'
Желтая карточка
С. Бен Юссеф
37'
32'
ГОЛ! 0:1!
С. Йохансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астра
1
Силвиу Лунг
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
6
Сейду Яхайя
ОП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
10
Константин Будеску
АП
19
Садат Букари
ЦФ
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Астра
33
Дэнуц Коман
ВР
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
26
Лауренциу Рус
ЦП
20
Аурелиан Кицу
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
29
Вильям
ЦП
8
Такаюки Сето
ПП
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Бирам Каял
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лунг
13
Бен Юссеф
13
Мораис
31
Жоаозиньо
15
Орош
6
Яхайя
22
Пляцикас
14
Лабан
44
Энаке
10
Будеску
19
Букари
3-2-4-1
1
Гордон
64
Денайе
4
Малгрю
3
Исагирре
4
ван Дейк
23
Лустиг
22
Вакасо
10
Йохансен
42
МакГрегор
8
Браун
12
Щепович
10
Будеску
5
Флореску
5
Флореску
10
Будеску
31
Жоаозиньо
29
Вильям
29
Вильям
31
Жоаозиньо
6
Яхайя
8
Сето
8
Сето
6
Яхайя
22
Вакасо
2
Мэтьюз
2
Мэтьюз
22
Вакасо
12
Щепович
29
Гриффитс
29
Гриффитс
12
Щепович
Остались в запасе
Астра
Селтик
26
Лауренциу Рус
ЦП
20
Аурелиан Кицу
ЦП
33
Дэнуц Коман
ВР
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Бирам Каял
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
26
Лауренциу Рус
ЦП
20
Аурелиан Кицу
ЦП
33
Дэнуц Коман
ВР
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Бирам Каял
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Астра - Селтик
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Марин Анастасовичи
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