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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Астон Вилла - Хиберниан
Астон Вилла - Хиберниан: обзор матча 31 августа 2023
Астон Вилла
31.08.2023, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 5 : 0
Завершен
Хиберниан
11'
Д. Дуран
34'
Л. Бэйли
61'
М. Кэш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Хиберниан
69'
Желтая карточка
Л. Миллер
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. Луис
69'
65'
Замена
М. Бойл
️️️️
Э. Йуан
Замена
Д. Карлос
️️️️
П. Торрес
62'
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Д. Дуран
62'
ГОЛ! 3:0!
М. Кэш
Пас отдал
Л. Бэйли
61'
55'
Замена
У. Фиш
️️️️
Д. Обита
54'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
К. Доидж
Замена
М. Кэш
️️️️
Э. Конса
46'
Замена
Д. МакГинн
️️️️
Б. Камара
46'
ГОЛ! 2:0!
Л. Бэйли
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дуран
Пас отдал
П. Торрес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
8
Джеймс Джегго
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
27
Кристиан Доидж
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Астон Вилла
34
Филип Маршал
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
12
Джош Фини
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Томми О'Райли
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
25
Maksymilian Boruc
ВР
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
40
Reuben McAllister
ЦП
30
Jacob MacIntyre
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ольсен
23
Реван
15
Конса
14
Торрес
12
Чамберс
12
Луис
8
Камара
18
Тилеманс
26
Келлиман
22
Дуран
17
Бэйли
4-1-3-2
1
Маршалл
4
Хэнлон
33
Бушири
12
Миллер
16
Стивенсон
32
Кэмпбелл
8
Джегго
11
Ньюэлл
21
Обита
27
Йуан
27
Доидж
14
Торрес
34
Карлос
34
Карлос
14
Торрес
15
Конса
2
Кэш
2
Кэш
15
Конса
8
Камара
7
МакГинн
7
МакГинн
8
Камара
12
Луис
18
Дендокер
18
Дендокер
12
Луис
22
Дуран
11
Уоткинс
11
Уоткинс
22
Дуран
21
Обита
2
Фиш
2
Фиш
21
Обита
27
Йуан
10
Бойл
10
Бойл
27
Йуан
27
Доидж
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
27
Доидж
Остались в запасе
Астон Вилла
Хиберниан
34
Филип Маршал
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Джош Фини
ЦЗ
7
Томми О'Райли
АП
19
Мусса Диаби
ЛВ
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Murray Johnson
ВР
25
Maksymilian Boruc
ВР
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
40
Reuben McAllister
ЦП
30
Jacob MacIntyre
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
34
Филип Маршал
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Джош Фини
ЦЗ
7
Томми О'Райли
АП
19
Мусса Диаби
ЛВ
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
25
Maksymilian Boruc
ВР
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
40
Reuben McAllister
ЦП
30
Jacob MacIntyre
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Астон Вилла - Хиберниан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
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