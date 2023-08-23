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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хиберниан - Астон Вилла
Хиберниан - Астон Вилла: обзор матча 23 августа 2023
Хиберниан
23.08.2023, среда, 19:45
Лига конференций, 4 раунд
0 : 5
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Астон Вилла
17'
О. Уоткинс
33'
О. Уоткинс
42'
Л. Бэйли
51'
О. Уоткинс
74'
Д. Луис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Астон Вилла
Желтая карточка
М. Бойл
90'
+1
75'
Замена
М. Кэш
️️️️
Э. Конса
74'
ГОЛ с пенальти! 0:5!
Д. Луис
Замена
К. Доидж
️️️️
Д. Венте
71'
69'
Замена
Б. Траоре
️️️️
О. Уоткинс
69'
Замена
Д. Дуран
️️️️
Л. Бэйли
Замена
Д. Дойл-Хейз
️️️️
Д. Кэмпбелл
69'
Замена
Р. Бушири
️️️️
П. Хэнлон
69'
67'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Б. Камара
51'
ГОЛ! 0:4!
О. Уоткинс
Пас отдал
Л. Динь
Замена
Д. Джегго
️️️️
Д. Обита
46'
46'
Замена
Р. Ольсен
️️️️
Э. Мартинес
42'
ГОЛ! 0:3!
Л. Бэйли
Пас отдал
Л. Динь
33'
ГОЛ! 0:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. Карлос
21'
Желтая карточка
Л. Динь
17'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
Л. Динь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
21
Джордан Обита
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
27
Элье Йуан
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хиберниан
25
Maksymilian Boruc
ВР
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
30
Jacob MacIntyre
ЦП
40
Reuben McAllister
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Астон Вилла
34
Филип Маршал
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
12
Джош Фини
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Маршалл
16
Стивенсон
4
Хэнлон
12
Миллер
2
Фиш
32
Кэмпбелл
21
Обита
11
Ньюэлл
10
Бойл
9
Венте
27
Йуан
4-2-1-1-2
1
Мартинес
14
Торрес
15
Конса
34
Карлос
12
Динь
12
Луис
8
Камара
7
МакГинн
19
Диаби
11
Уоткинс
17
Бэйли
4
Хэнлон
33
Бушири
33
Бушири
4
Хэнлон
21
Обита
8
Джегго
8
Джегго
21
Обита
32
Кэмпбелл
31
Дойл-Хейз
31
Дойл-Хейз
32
Кэмпбелл
9
Венте
27
Доидж
27
Доидж
9
Венте
1
Мартинес
1
Ольсен
1
Ольсен
1
Мартинес
15
Конса
2
Кэш
2
Кэш
15
Конса
8
Камара
18
Тилеманс
18
Тилеманс
8
Камара
11
Уоткинс
11
Траоре
11
Траоре
11
Уоткинс
17
Бэйли
22
Дуран
22
Дуран
17
Бэйли
Остались в запасе
Хиберниан
Астон Вилла
25
Maksymilian Boruc
ВР
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
30
Jacob MacIntyre
ЦП
40
Reuben McAllister
ЦП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
34
Филип Маршал
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
12
Джош Фини
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Maksymilian Boruc
ВР
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
30
Jacob MacIntyre
ЦП
40
Reuben McAllister
ЦП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Остались в запасе
34
Филип Маршал
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
12
Джош Фини
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Хиберниан - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
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