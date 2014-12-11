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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Партизан - Астерас
Партизан - Астерас: обзор матча 11 декабря 2014
Партизан
11.12.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
0 : 0
Завершен
Астерас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Астерас
Замена
Н. Койич
️️️️
П. Шкулетич
89'
82'
Желтая карточка
Т. Цоканис
Замена
П. Лука
️️️️
Н. Нинкович
81'
75'
Замена
П. Мацца
️️️️
Э. Тие-Би
Замена
С. Илич
️️️️
П. Грбич
74'
72'
Замена
З. Бадибанга
️️️️
Т. Бакасетас
63'
Замена
Н. Фернандес
️️️️
Я. Янниотас
Желтая карточка
В. Волков
60'
Желтая карточка
Б. Илич
54'
Желтая карточка
Н. Дринчич
46'
33'
Желтая карточка
Э. Тие-Би
22'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
25
Милан Лукач
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
3
Владимир Волков
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
18
Никола Дринчич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
10
Саша Маркович
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
22
Петар Грбич
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Астерас
21
Костас Теодоропулос
ВР
27
Брайан Льюй
ЦЗ
3
Тассос Пантелиадис
ЦЗ
15
Халифа Санкаре
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
13
Георгиос Зисопулос
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
4
Эрик Тие-Би
АП
70
Яннис Янниотас
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Партизан
31
Филип Кляич
ВР
35
Миладин Стеванович
ЦЗ
29
Ненад Маринкович
ЦП
22
Саша Илич
ЦП
15
Исмаэль Фофана
ЦФ
9
Неманья Койич
ЦФ
7
Предраг Лука
ЦФ
Астерас
37
Георгиос Бантис
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
11
Николас Фернандес
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
7
Пабло Мацца
ЦФ
23
Факундо Парра
ЦФ
4-3-1-2
25
Лукач
3
Волков
33
Илич
3
Станкович
3
Петрович
18
Дринчич
14
Живкович
10
Маркович
44
Нинкович
32
Шкулетич
22
Грбич
3-3-3-1
21
Теодоропулос
27
Льюй
3
Пантелиадис
15
Санкаре
8
Мунафо
6
Цоканис
13
Зисопулос
70
Янниотас
4
Тие-Би
9
Бакасетас
9
Барралес
32
Шкулетич
9
Койич
9
Койич
32
Шкулетич
44
Нинкович
7
Лука
7
Лука
44
Нинкович
22
Грбич
22
Илич
22
Илич
22
Грбич
9
Бакасетас
39
Бадибанга
39
Бадибанга
9
Бакасетас
70
Янниотас
11
Фернандес
11
Фернандес
70
Янниотас
4
Тие-Би
7
Мацца
7
Мацца
4
Тие-Би
Остались в запасе
Партизан
Астерас
29
Ненад Маринкович
ЦП
15
Исмаэль Фофана
ЦФ
35
Миладин Стеванович
ЦЗ
31
Филип Кляич
ВР
Главный тренер
Марко Николич
37
Георгиос Бантис
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Остались в запасе
29
Ненад Маринкович
ЦП
15
Исмаэль Фофана
ЦФ
35
Миладин Стеванович
ЦЗ
31
Филип Кляич
ВР
Остались в запасе
37
Георгиос Бантис
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Статистика матча Партизан - Астерас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Партизан
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