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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Астана - Ракув
Астана - Ракув: обзор матча 28 июля 2022
Астана
28.07.2022, четверг, 18:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 5
Завершен
Ракув
16'
В. Кочергин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Астана - Ракув
83'
Замена
Ф. Старжеон
️️️️
Б. Ледерман
83'
Замена
В. Гутковскис
️️️️
М. Вдовяк
Замена
Ю. Перцух
️️️️
Ж. Манзорро
82'
76'
Замена
️️️️
В. Кочергин
76'
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
С. Муселик
Замена
С. Басманов
️️️️
Бриан
74'
Желтая карточка
М. Эбонг
69'
56'
Замена
I. Sapała
️️️️
Я. Папаниколау
Желтая карточка
М. Габышев
45'
+2
32'
Желтая карточка
С. Муселик
Замена
Т. Досмагамбетов
️️️️
А. Аимбетов
32'
21'
Желтая карточка
З. Арсенич
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Кочергин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
99
Педру Эужениу
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
17
Жереми Манзорро
АП
20
Рай Влут
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
15
Бриан
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
5
Яннис Папаниколау
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Астана
1
Марко Милошевич
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
66
Султан Сагнаев
ОП
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
7
Igor Sapała
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
4-1-2-4
4
Кусяпов
13
Бескоровайный
23
Поляков
19
Габышев
99
Эужениу
17
Манзорро
7
Эбонг
20
Влут
15
Бриан
95
Аимбетов
16
Заруцкий
3-5-1-1
1
Ковачевич
4
Сварнас
24
Арсенич
3
Рундич
7
Тудор
5
Папаниколау
8
Ледерман
10
Кочергин
23
Кун
7
Вдовяк
70
Муселик
95
Аимбетов
27
Досмагамбетов
27
Досмагамбетов
95
Аимбетов
17
Манзорро
88
Перцух
88
Перцух
17
Манзорро
15
Бриан
13
Басманов
13
Басманов
15
Бриан
5
Папаниколау
7
7
5
Папаниколау
8
Ледерман
70
Старжеон
70
Старжеон
8
Ледерман
7
Вдовяк
19
Гутковскис
19
Гутковскис
7
Вдовяк
70
Муселик
9
Пясецки
9
Пясецки
70
Муселик
Остались в запасе
Астана
Ракув
1
Марко Милошевич
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
10
Марин Томасов
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
1
Каспер Треловски
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
71
Виктор Длугош
ПВ
Главный тренер
Марек Папшун
Остались в запасе
1
Марко Милошевич
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
10
Марин Томасов
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
71
Виктор Длугош
ПВ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Главный тренер
Марек Папшун
Статистика матча Астана - Ракув
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
- : -
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Вечиста
1 : 2
16.10.2026
Ракув
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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