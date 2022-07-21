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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ракув - Астана
Ракув - Астана: обзор матча 21 июля 2022
Ракув
21.07.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
5 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Астана
4'
Иви
42'
М. Вдовяк
65'
В. Гутковскис
77'
В. Кочергин
90+5'
Ф. Тудор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ракув - Астана
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Ф. Тудор
90'
+5
Замена
Ш. Чиж
️️️️
Иви
83'
82'
Замена
Д. Бескоровайный
️️️️
Т. Кусяпов
82'
Замена
С. Басманов
️️️️
П. Эужениу
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
В. Гутковскис
79'
ГОЛ! 4:0!
В. Кочергин
77'
70'
Замена
Ю. Перцух
️️️️
Ж. Манзорро
Замена
В. Длугош
️️️️
М. Вдовяк
70'
69'
Желтая карточка
Т. Досмагамбетов
69'
Замена
А. Аимбетов
️️️️
Бриан
ГОЛ! 3:0!
В. Гутковскис
65'
62'
Вторая желтая
Т. Кусяпов
48'
Желтая карточка
Т. Кусяпов
Замена
В. Кочергин
️️️️
Б. Ледерман
46'
Замена
Ф. Тудор
️️️️
Б. Раковитан
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Вдовяк
Пас отдал
Б. Ледерман
42'
Желтая карточка
Б. Раковитан
32'
29'
Желтая карточка
А. Дарабаев
Вторая желтая
Д. Сореску
21'
13'
Желтая карточка
Ж. Манзорро
Желтая карточка
Д. Сореску
12'
ГОЛ! 1:0!
Иви
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
5
Яннис Папаниколау
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
11
Иви
ПВ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Астана
1
Марко Милошевич
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
99
Педру Эужениу
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
17
Жереми Манзорро
АП
20
Рай Влут
ЦФ
15
Бриан
ЦФ
4
Талгат Кусяпов
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
7
Igor Sapała
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
71
Виктор Длугош
ПВ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Астана
33
Артем Рахманов
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
88
Юрий Перцух
ЦП
12
Саги Совет
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
3-3-3-1
1
Ковачевич
25
Раковитан
24
Арсенич
3
Рундич
23
Кун
8
Ледерман
5
Папаниколау
7
Вдовяк
18
Сореску
11
Иви
19
Гутковскис
3-2-2-3
1
Милошевич
19
Габышев
23
Поляков
27
Досмагамбетов
99
Эужениу
6
Дарабаев
7
Эбонг
17
Манзорро
4
Кусяпов
15
Бриан
20
Влут
8
Ледерман
10
Кочергин
10
Кочергин
8
Ледерман
11
Иви
55
Чиж
55
Чиж
11
Иви
25
Раковитан
7
Тудор
7
Тудор
25
Раковитан
7
Вдовяк
71
Длугош
71
Длугош
7
Вдовяк
19
Гутковскис
9
Пясецки
9
Пясецки
19
Гутковскис
4
Кусяпов
13
Бескоровайный
13
Бескоровайный
4
Кусяпов
17
Манзорро
88
Перцух
88
Перцух
17
Манзорро
99
Эужениу
13
Басманов
13
Басманов
99
Эужениу
15
Бриан
95
Аимбетов
95
Аимбетов
15
Бриан
Остались в запасе
Ракув
Астана
1
Каспер Треловски
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
7
Igor Sapała
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
33
Артем Рахманов
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
12
Саги Совет
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
7
Igor Sapała
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Остались в запасе
33
Артем Рахманов
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
12
Саги Совет
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Главный тренер
Срджан Благоевич
Статистика матча Ракув - Астана
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
- : -
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Вечиста
1 : 2
16.10.2026
Ракув
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
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